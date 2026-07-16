¡Oficial! La Liga MX se queda sin ascenso, descenso y multas
El torneo de la Liga MX todavía no ha iniciado y ya enfrentó su primera polémica. Lo anterior se debe a que se anunció de forma oficial la eliminación definitiva del ascenso y descenso, además de que se han omitido las multas para la parte baja de la tabla.
Este miércoles 15 de julio se dio a conocer el Reglamento de Competencia para la temporada 2026-27 del máximo circuito del fútbol mexicano.
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Dentro de este documento, uno de los puntos que llamó la atención fue el artículo 35. En él se establece que para esta campaña no habrá castigo alguno para los últimos lugares del cociente, estadística que mide el rendimiento de los clubes a partir de los puntos obtenidos durante los últimos tres años.
"Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026 – 2027, los Clubes que integran LIGA MX no descenderán a EXPANSIÓN MX; asimismo, los Clubes de EXPANSIÓN MX no ascenderán a la LIGA MX", detalla el reglamento.
Pero eso no es todo. En ninguna parte del nuevo reglamento se menciona el tema de las multas financieras. Esto da a entender que tampoco existirá un castigo monetario para los peores equipos de la tabla porcentual, recordando que en torneos anteriores el último lugar de esta tabla debía pagar 80 millones, el penúltimo 47 millones y el antepenúltimo 33 millones de pesos.
¿Cuándo fue la última vez que hubo descenso?
El Clausura 2019 fue el último torneo que contó con la emoción del descenso y ascenso. Posteriormente, tras la desafiliación del Veracruz por incumplimientos financieros y la llegada de la pandemia del COVID-19, la FMF dictaminó suspender este formato por 6 años, con el fin de proteger las inversiones de las franquicias y sus dueños.
En 2025, diez clubes de la Liga de Expansión presentaron una demanda ante el TAS contra la federación, en busca de restablecer el sistema que permitía cambiar de categoría por la vía deportiva. No obstante, el tribunal terminó fallando en contra de su petición.
¿Quiénes iniciarán el torneo en el fondo de la tabla de cocientes?
Para este Apertura 2026, el Atlante comenzará en el fondo de la tabla sin puntos y sin juegos, dado que este será su primer torneo en el máximo circuito tras su regreso mediante la compra de la franquicia de Mazatlán. En el penúltimo y antepenúltimo sitio aparecerán el Club Puebla y Santos Laguna, respectivamente, escuadras que habían sido las dos peores posicionadas la temporada pasada.
- 16.- Santos Laguna: 49 puntos en 68 juegos | Cociente: 0.7206
- 17.- Puebla: 48 puntos en 68 juegos | Cociente: 0.7059
- 18.- Atlante: 0 puntos en 0 juegos | Cociente: 0.0000