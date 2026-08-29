Sin Julián Álvarez, el Atlético gana 3-1 en Sevilla y es líder provisional
El Atlético de Madrid se olvidó por un momento de su tormenta interna por el futuro de Julián Álvarez y ganó en el campo del Sevilla (3-1), este sábado en la 3ª jornada de LaLiga española, donde los "colchoneros" se ponen además líderes.
El equipo de Diego Simeone suma ahora 7 puntos, los mismos que el Alavés, al que supera por una mejor diferencia de goles.
Real Madrid y Barcelona, que ganaron en los dos primeros partidos ligueros, tienen la ocasión de tomar los mandos a lo largo de esta jornada, con sus partidos respectivos ante el Málaga el domingo y el Rayo Vallecano el lunes.
El Sevilla también había ganado en las dos primeras jornadas, pero esta vez fue claramente superado por un Atlético que aceleró desde el primer minuto.
En el 4' llegó el primer gol, con un balón servido por el surcoreano Lee Kang-in, llegado desde el PSG en la pretemporada, para que el campeón mundial español Álex Baena conectara un remate cruzado de primeras.
El segundo de los rojiblancos llegó en el 26', con un tiro raso ajustado al palo del nigeriano Ademola Lookman, mientras que Baena firmó el tercero en el 33' con un disparo desde la frontal del área tras recibir de otro flamante campeón mundial con la Roja, Marcos Llorente.
Baena suma así 3 tantos en la actual Liga y alcanza en lo alto de la tabla de máximos anotadores a Kylian Mbappé (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Roberto Fernández (Espanyol) y Yassir Zabiri (Racing de Santander).
El Sevilla solo pudo conseguir el tanto del honor, con el joven Miguel Sierra en el 67', pero sin poder reengancharse al partido.
Con esta victoria sólida, el Atlético se olvidó durante noventa minutos del culebrón de Julián Álvarez, que fue abucheado en la anterior jornada por la hinchada del equipo en el Metropolitano como reproche por su deseo de abandonar la entidad.
El jugador argentino se perdió tres entrenamientos a lo largo de esta semana por "indisposición" pero retomó la actividad el viernes, aunque no viajó con sus compañeros a Sevilla por decisión de Simeone.
Con el final del mercado de pretemporada el martes 1 de septiembre, el futuro de la "Araña" focalizará la atención en los últimos días, tradicionalmente muy movidos en traspasos y cesiones en el fútbol europeo. AFP