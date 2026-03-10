SRE aclara proceso de visas para Irak rumbo a repechaje en Monterrey
En un comunicado, la Cancillería mexicana precisó que, desde que se tuvo conocimiento de las solicitudes de visado, la Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos ha mantenido contacto con directivos de la Federación de Futbol de Irak y con el seleccionador nacional, Graham Arnold, con el objetivo de atender con rapidez los trámites migratorios.
La dependencia también señaló que ha sostenido comunicación con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol para dar seguimiento al caso.
De acuerdo con la SRE, el proceso se ha complicado debido a que el espacio aéreo de Irak permanece cerrado a causa del conflicto que afecta a la región de Medio Oriente. Aun así, las autoridades consulares mexicanas han respaldado todas las solicitudes de visado de las personas interesadas en viajar a México.
Como parte de estas gestiones, el 8 de marzo algunos jugadores fueron documentados en la Embajada de México en Arabia Saudita, mientras que para el 10 de marzo está previsto atender a otros integrantes de la delegación en la Embajada mexicana en Qatar.
La Cancillería agregó que también se estableció comunicación con el encargado de Negocios de la Embajada de Irak en México para reiterar el ofrecimiento de apoyo y brindar la atención necesaria para documentar a los integrantes de la selección.
Finalmente, la SRE indicó que las autoridades deportivas iraquíes han sido informadas de las facilidades migratorias disponibles para jugadores y cuerpo técnico, y reiteró su disposición para facilitar la obtención de cualquier documento adicional que requieran, conforme a la normatividad vigente.