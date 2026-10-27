De Stanley Matthews a Harry Kane, dos caballeros por el Balón de Oro

LONDRES.- Las calles que rodean el London Palladium se mueven de atrás hacia adelante como una marea humana. Las banquetas albergan una multitud. En el centro, un pasillo protegido con barreras metálicas brilla con reflectores y humo artificial, en espera de la llegada de los mejores futbolistas del mundo. Son 30 en la rama femenil y el mismo número en la varonil.

Los asistentes esperan un pequeño pedazo de la fiesta, sacar una fotografía con sus teléfonos a los más grandes héroes de la cancha o lanzar un grito de ánimo que probablemente se pierda antes de llegar a su destinatario.

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Es un lunes muy diferente en la ciudad en la que nació el futbol. Por primera vez, el Balón de Oro, el premio que desde hace 70 años otorga la revista France Football llega a Londres.

La razón: rendir homenaje a Sir Stanley Matthews, el primer ganador de todos los tiempos. El futbolista británico, que driblando por la banda derecha se ganó el sobrenombre de “El Mago”, fue calificado como un revolucionario. Sus habilidades lo llevaron a ser nombrado en 1956 como el mejor futbolista por la Asociación de Escritores y a ganar el Balón de Oro, el trofeo que hoy cumple siete décadas.

Desde entonces han pasado muchos nombres célebres: Alfredo DiStéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Ronaldo, Ronaldinho y una multitud de estrellas que al final se resignaron a ver cómo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acaparaban los últimos años.

En ese largo camino de 70 años pocos ingleses habían sido considerados en lo más alto, entre ellos Bobby Charlton, Kevin Keegan y el más reciente, en 2001, Michael Owen.

Sin embargo, la tarde comenzaba con ilusión para la afición inglesa, con Harry Kane, su eficiente y carismático goleador como uno de los favoritos en las apuestas.

Así transcurrieron los premios. Más allá del orgullo mexicano con el galardón a Charlyn Corral como la mejor goleadora, casi todos los demás fueron dominados por España: Yamal, De la Fuente, Vicky López y Alexia Putellas.

Quedaba el gran premio de la noche: el Balón de Oro al mejor jugador. Y entonces sonó el nombre de Harry Kane. Los miles de aficionados que estaban en las banquetas se unieron en un alarido unánime: “Harry Kane, Harry Kane…”. Siete décadas después, un caballero inglés volvía a lo más alto del balón mundial y lo hizo enfrente de su gente.

Los ingleses celebraron extasiados el triunfo de su ídolo. Al fin y al cabo, así suena la tierra del futbol.