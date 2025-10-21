Sub-17 Femenil: México resiste con 10 y fulmina a Países Bajos
Citlalli Reyes hizo uno de esos goles que dejan sin aliento a quien los grita. De esos que provocan manos en los cabellos e incredulidad en la mirada. No solo por su hechura, sino por el momento: minutos finales, frente a Países Bajos —campeona de la UEFA— y con México jugando desde hacía media hora con una futbolista menos.
Te puede interesar: Mundial Sub-17: México no está vencido
Al 87’, Reyes tomó la pelota de espaldas a 25 metros del área. Protegió con el cuerpo, amagó hacia su derecha —un señuelo— y giró al lado contrario para sacudirse a su marca. Encontró un hueco de luz y desde ahí soltó un derechazo implacable. Un cometa salió de su botín. La centella rebasó el lance de la portera y se estrelló seca y determinante en las redes neerlandesas.
La explosión de júbilo fue inmediata. Citlalli mantuvo cierta cordura, pero sus compañeras la rodearon en segundos. Desapareció bajo los abrazos mientras en el banquillo todo eran gritos, manoteos y gestos fuera de control por la desbordante alegría.
No era para menos. Al 58’, Vanessa Paredes se había ido expulsada tras cometer una falta como última zaguera. Desde entonces, México jugó con una menos, pero con una personalidad superior.
La misma Reyes sintió helarse cuando, minutos antes de su gol, se vio involucrada en una jugada feroz dentro del área mexicana. Al 70’, barrió de costado a Liv Pennok. La neerlandesa trastabilló como cordero recién nacido. Uno, dos, tres pasos débiles… y al piso. El VAR entró en juego. La silbante revisó y no vio penalti: Reyes rozó el balón en su suicida misión defensiva.
El partido se prolongó hasta los 98 minutos. Tensa calma en Qatar mientras Valentina Murrieta —figura con atajadas que suman puntos más allá de evitar goles— tomaba el balón para despejar. El esférico voló recto, poco tendido, y justo cuando pasó por encima suyo, la silbante colombiana emitió el pitido final. Sonó la euforia mexicana.
Grupo B — Mundial Sub-17 Femenil
- Corea del Norte: 6 puntos
- México: 6 puntos
- Países Bajos: 6 puntos
- Camerún: 0 puntos
La última jornada se jugará el viernes 24 de octubre. México enfrentará a Camerún —con dos derrotas a cuestas— mientras Países Bajos se jugará la clasificación frente a la invicta Corea del Norte. Todo está abierto. Pero México ya impuso respeto.