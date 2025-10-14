Sudáfrica y Qatar se clasifican para el Mundial del 2026
Sudáfrica y Qatar se clasificaron este martes para la Copa Mundial de Futbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los Bafana Bafana lo hicieron tras vencer 3-0 a Ruanda en Nelspruit, mientras que Qatar lo hizo en casa tras derrotar 2-1 a los Emiratos Arabes Unidos.
Gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, los Bafana Bafana superaron en la última jornada de las eliminatorias africanas a Benín, que fue derrotado 4-0 por Nigeria en el otro partido del grupo C, asegurando así su cuarta participación en un Mundial después de las de 1998, 2002 y 2010.
Líderes sólidos de su grupo durante toda la fase clasificatoria, los jugadores dirigidos por el belga Hugo Broos pasaron un gran susto al perder el 29 de septiembre por cauce administrativo un partido frente a Lesoto disputado en marzo pasado por haber alineado a un jugador suspendido.
Al reemplazar su victoria 2-0 por una derrota 0-3, retrocedieron al segundo lugar del grupo, superados por Benín en la diferencia de goles.
Los Guepardos de Benín entonces tuvieron una oportunidad única de clasificarse para su primer Mundial. Pero en la última jornada de las eliminatorias, Benín no pudo resistir el resurgimiento, demasiado tardío, de Nigeria y su estrella atacante Victor Osimhen, autor de un triplete.
Los Super Eagles, un clásico del futbol africano, que comenzaron estas eliminatorias con tres empates y una derrota, nunca lograron recuperar el terreno perdido frente a Sudáfrica.
Con 17 puntos, terminaron en segundo lugar del grupo, por delante de Benín (15 puntos) y detrás de Sudáfrica (18 puntos).
Sin embargo, no figuran entre los cuatro mejores segundos de grupo que aún pueden clasificarse para el "torneo de repechaje" intercontinental que ofrece dos boletos adicionales para el Mundial 2026.
Sudáfrica es el séptimo país africano clasificado tras Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde, que logró el pase por primera vez en su historia.
Qatar, dentro del Mundial
La selección qatarí, entrenada por el español Julen Lopetegui, logró este martes su boleto al Mundial 2026 de futbol gracias a su victoria 2-1 contra Emiratos Árabes Unidos en el grupo A de las eliminatorias asiáticas.
El país del golfo Pérsico estará el próximo año en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, el segundo Mundial de su historia después del de 2022, en el que fue anfitrión.
Catar terminó líder del Grupo A, y se une a Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordiania y Uzbekistán, ya clasificados desde la zona Asia.
Emiratos Árabes Unidos todavía tiene una opción para ir al próximo Mundial: deberán pasar por el repechaje a ida y vuelta contra Arabia Saudita o Irak (Grupo B), que se enfrentan este martes, y después disputar otro repechaje intercontinental.
La selección catarí, que estaba obligada a ganar a Emiratos, encontró las grietas rivales gracias a dos faltas lanzadas por Akram Afif. El primero de ellos terminó en remate de cabeza de Boulaem Khoukhi (49') y después, también de cabeza, Pedro Miguel (74') dobló la ventaja para los locales.
Con diez jugadores en la recta final del partido, Qatar encajó un gol de Sultan Adil (90+8') en el tiempo añadido.
Vigente doble campeón de la Copa Asia de Naciones (2019 y 2023), Catar buscará mejorar en el próximo Mundial su pobre resultado de 2022, en el que se convirtió en el peor anfitrión de la historia del torneo tras encajar tres derrotas en otros tantos partidos con siete goles en contra y solo uno anotado.
Lopetegui dirige a Catar desde mayo, tras haber sido despedido por el West Ham en enero.
AFP