‘¿Te puedo decir Sebas?’: Rafa Márquez muestra su cara afable con el Tri

Rafael Márquez, DT de la Selección Mexicana, dio mucho de qué hablar durante la conferencia de prensa previo al amistoso contra Colombia en el M&T Bank Stadium, de Baltimore.

Ese duelo será la presentación de Rafa como DT del Tri, y el estratega mostró una cara fresca y relajada ante las preguntas de los representantes de los medios de comunicación.

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Rafa respondió preguntas de la prensa mexicana y de la prensa colombiana.

"¿Te puedo decir Sebas?", le preguntó a un periodista ante la risa de todos los presentes.

Márquez también bromeó sobre la ausencia de James Rodríguez, quien acaba de retirarse de la Selección Colombia.

"Que bueno que ya no va a jugar contra nosotros mañana", dijo entre risas.

Márquez también adelantó que él no dará pistas de las alineaciones de su equipo un día antes de cada partido, tal y como si lo hacen otros estrategas como Miguel Herrera, o el propio Javier Aguirre, quien siempre daba algún nombre de su posible once.

"No soy el 'Vasco', soy quien soy y no soy de los que da un adelanto (de la alineación)".

Rafa, cuando respondía las preguntas, llamaba por su nombre a los reporteros, manteniendo un ambiente de mucha camaradería en una conferencia de prensa que duró 21 minutos.