Televisión china no emite los primeros partidos de LaLiga tras polémica con Mbappé

La televisión pública china no emitió los dos primeros partidos de 11ª fecha de LaLiga este fin de semana, tras las declaraciones de Kylian Mbappé sobre el antiguo dirigente chino Mao Zedong.

China había anunciado a comienzos de semana la suspensión de la difusión del campeonato español.

El partido entre el Villarreal y el Espanyol de Barcelona, primer encuentro programado desde el anuncio el martes de la suspensión de las retransmisiones, no fue emitido por la red de canales públicos CCTV, controlada por el grupo audiovisual estatal chino CMG.

Ese partido, disputado el viernes por la noche en España, estaba sin embargo disponible en la plataforma Migu, un servicio de streaming en línea que depende del operador de telefonía móvil China Mobile —controlado por el Estado chino—, según constataron periodistas de la AFP.

Un segundo partido, entre el Atlético de Madrid y el Levante, que comenzó a las 13H00 GMT este sábado, tampoco se podía ver en la CCTV. Ninguno de los dos partidos figuraba en la parrilla de emisión del canal.

Mbappé y la polémica con China

La polémica arrancó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que el delantero francés del Real Madrid habla de un meme del que es protagonista, que lo asocia con un "dictador chino", según declaró el delantero francés, en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Mao Zedong.

Este último es una figura central de la historia china, aún descrito oficialmente como un héroe pese a capítulos muy oscuros y a los millones de muertes que los historiadores vinculan con su ejercicio del poder.

Tres empresas que utilizaban el nombre y la imagen de la estrella anunciaron el martes la ruptura de sus contratos con Mbappé, antes de que la CCTV anunciara la suspensión de la retransmisión de los partidos del campeonato español.

LaLiga, para la que China es un mercado clave, "lamentó" las declaraciones de Mbappé, y luego la superestrella francesa presentó "sus disculpas", diciendo estar "sinceramente apenado". China declaró tomarse "en serio" sus disculpas. AFP