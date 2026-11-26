Lionel Messi participará en el homenaje al exinternacional argentino Carlos Tevez, el 20 de diciembre en Buenos Aires, donde podría compartir equipo por primera vez con Cristiano Ronaldo, según informó el Apache en una entrevista divulgada este jueves.

Tevez deslizó en una charla con TyC Sports que la estrella portuguesa también podría participar en el encuentro en el estadio La Bombonera, la casa de Boca Juniors, uno de los equipos donde se inmortalizó el exdelantero.

Si se confirma la presencia de CR7, se abriría la puerta a que el par de astros compartan equipo por primera vez tras años de rivalizar por el cetro del mejor futbolista del siglo XXI.

"Lo que me voy a reír cuando Messi lo pase o Cristiano lo pase al Flaco Schiavi, no lo va a poder ni ver", dijo Tevez en referencia a los esfuerzos que tendría que hacer el exdefensor argentino Rolando Schiavi para marcar a los dos cracks.

😅 “LO QUE ME VOY A REÍR CUANDO MESSI Y CRISTIANO LO PASEN AL FLACO. LE DIGO: ‘PREPARATE, PORQUE NO LOS VAS A NI VER’”



🗣️ Carlitos Tevez, mano a mano con Estudio Fútbol, palpitó su despedida del próximo 20 de diciembre en La Bombonera. pic.twitter.com/43w14FK3yu — TyC Sports (@TyCSports) November 26, 2026

Messi, de 39 años, volverá a jugar en Argentina después de la victoria 3-0 en el amistoso del 6 de octubre contra Benín, en el que puso fin a dos décadas de carrera internacional.

El Diez, campeón del mundo en 2022, compartió con Tevez en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América 2011.

El Apache, por su parte, fue compañero de equipo de Cristiano Ronaldo, de 41 años, en el Manchester United.

¿Quiénes participarán en la despedida de Carlos Tevez?

En el cotejo también actuarán leyendas como el exarquero italiano Gianluigi Buffon, el exmediocampista argentino Juan Román Riquelme y el exdefensor central inglés Rio Ferdinand.

El partido de despedida de Tevez, de 42 años, tendrá lugar casi cuatro años después de que el exdelantero se retirara del fútbol, en junio de 2022.

Colgó los botines oficialmente meses después de salir de Boca, el equipo en el que se dio a conocer mundialmente y con el que ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental en 2003.

Tras retirarse se convirtió en entrenador y ha dirigido a varios clubes argentinos, entre ellos Independiente de Avellaneda y Rosario Central.

Luego de despedir al Apache, Messi jugará el 19 de enero otro amistoso en Argentina, esta vez con el Inter de Miami enfrentando a River en Buenos Aires. AFP