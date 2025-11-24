Tigres Femenil reafirma su dinastía y conquista la séptima estrella en el Volcán
En un Estadio Universitario pletórico y al borde del delirio, Tigres Femenil conquistó su séptimo título de liga en el Torneo de Apertura 2025. Las “Amazonas” vencieron 1-0 al Club América —4-3 en el marcador global— gracias a la contundencia de Diana Ordóñez.
La delantera aprovechó un error en la devolución de la defensora azulcrema Annia Mejía al minuto 19 y capitalizó el desconcierto en la zaga visitante para marcar el único tanto del encuentro.
El partido, de una tensión táctica asfixiante, tuvo su punto de quiebre definitivo en la segunda mitad. Cuando el América buscaba con mayor ímpetu el empate —habiendo estrellado un balón en el travesaño al minuto 56—, el brío se transformó en imprudencia. Al minuto 60, tras una revisión del VAR, la mediocampista Nancy Antonio fue expulsada por una patada sobre el rostro de Jenni Hermoso y las Águilas se quedaron con inferioridad numérica en la cancha.
El incidente, sumado a las intervenciones puntuales de Cecilia Santiago y a la solidez defensiva liderada por Greta Espinoza, neutralizó los intentos de reacción del equipo dirigido por Ángel Villacampa.
Lo que verdaderamente cimentó este campeonato fue una demostración de poderío mental y ofensivo sin precedentes en una final. Tigres Femenil fue capaz de revertir una sentencia de muerte. Tras verse abajo 0-3 durante el partido las "Amazonas" anularon por completo a la ofensiva más letal del torneo y respondieron con una racha de cuatro goles consecutivos —los tres de la igualada en la Ciudad de México y el tanto definitivo de Diana Ordóñez en el Volcán—.
Esta seguidilla de anotaciones sin respuesta borró la ventaja inicial del América y desmoronó psicológicamente a un rival que, tras sentirse campeón durante 45 minutos, fue incapaz de volver a marcar durante el resto de la serie .
La victoria en el Apertura 2025 dejó al América, una vez más, con la amargura de ver a su máximo rival levantar el trofeo en una final regia.