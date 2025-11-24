Tigres Femenil: Las 7 claves del séptimo título de las Amazonas
Reducir la remontada de Tigres Femenil ante el América —un 4-3 global que quedará como una anécdota heroica— a una noche épica de la final del Apertura 2025 sería ignorar el hecho de que la victoria de las Amazonas no fue un accidente emocional, sino el manifiesto de una obra de ingeniería futbolística que ha sido construida cuidadosamente durante años.
El triunfo regio encarna la validación de un modelo de gestión que conjuga inteligencia táctica, inversión sostenida y una identidad cultural profunda.
Estas son las siete claves que sostuvieron el séptimo título de las Amazonas, ahora indiscutibles soberanas de la Liga MX Femenil.
El método Losa
Pedro Martínez Losa transformó a Tigres en una maquinaria estratégica diseñada para controlar todas las variables del juego. Su modelo táctico, basado en la posesión disciplinada, la distribución inteligente del gol y la fiabilidad defensiva, convirtió al equipo en un referente de equilibrio y solidez.
El dominio fue absoluto. Las Amazonas fueron la mejor ofensiva del torneo con 60 goles anotados, y la mejor defensa, con solo 11 recibidos. Cuatro jugadoras del plantel figuraron entre las máximas anotadoras del certámen —Jenni Hermoso, Diana Ordóñez, Jheniffer Cordinali y Thembi Kgatlana— un dato que revela un sistema versátil, equilibrado y sin dependencia de una sola figura.
La profundidad estructural del equipo, complementada por la gestión del plantel y gestión de la presión y la exigencia por parte de Losa, le dio a Tigres la capacidad de responder con contundencia en momentos de alta presión.
El liderazgo de Stephany Mayor y el zurdazo de la Resurrección
Las finales, además de ser un feroz ejercicio de probanza técnica, son, en esencia, un referéndum de la mentalidad. En los momentos límite emergen las líderes. Stephany Mayor, símbolo histórico del club, encarnó ese rol al minuto 62 de la final de ida cuando, con el América arriba 3-0 en el marcador, entró desde la banca conectó un zurdazo inapelable —su pierna menos hábil— que reavivó el espíritu del equipo.
El gol de La Generala le inyectó vida a una estructura emocional que parecía desmoronarse en el partido de ida. A partir de ese momento, Tigres creyó de nuevo, y todo el equipo se reorganizó anímicamente en torno a su figura. Eventualmente, las Amazonas empataron el marcador en Ciudad Deportiva 3-3 y dieron la estocada final en el Volcán.
La anotación de Mayor en el partido de ida la consolidó como la segunda jugadora con el mayor caudal de goles en la historia de las Finales de la Liga MX Femenil, con seis en total.
La llegada del talento élite
La partida de Lizbeth Ovalle, uno de los pilares de Tigres Femenil, en agosto de 2025, fue un golpe estructural complicado para el equipo. Sin embargo, el fortalecimiento del plantel del equipo fue un proceso que empezó mucho antes. Antes de cualquier movimiento oficial, el club ya había explorado el mercado internacional y había establecido contactos con jugadoras de perfil mundial.
Primero fue la apuesta por Jenni Hermoso, icono del fútbol europeo que llegó al equipo en 2024. Después siguió la brasileña Jheniffer Cordinal, que se reportó con las Amazonas en enero de 2025.
Tras la millonaria transferencia de Ovalle a la NWSL —considerado el fichaje más caro en la historia del balompié femenil mexicano— la directiva respondió con audacia al incorporar a Diana Ordóñez, procedente del Houston Dash. La apuesta fue estratégica, y los resultados inmediatos. Ordóñez se consolidó como una de las máximas goleadoras del torneo con 14 tantos y selló además la victoria del equipo con el gol decisivo en el partido de vuelta; Hermoso, también con 14 anotaciones, tuvo su mejor torneo con el equipo.
El muro defensivo y la gestión del 4-3 global
Para que un gol solitario en un partido decisivo sea suficiente para adjudicarse el título, la defensa debe exhibir una solidez pétrea. El triunfo global de 4-3 requería que la escuadra felina se abstuviera de conceder fisuras tácticas, un objetivo que terminaron cumpliendo con creces en el Estadio Universitario.
La retaguardia de Tigres, ya encumbrada como la mejor de la Liga con tan solo 11 goles recibidos en toda la Fase Regular , impuso un orden táctico superior desde el silbatazo inicial del duelo definitivo. Referentes como Greta Espinoza, Ceci Santiago y Aaliyah Farmer, bajo el dictamen de Losa, ejecutaron un plan defensivo impecable.
La arquitectura defensiva se destacó por la contención en el área y la recuperación de la esférica en campo adversario. Este desempeño, que mantuvo el arco imperturbable ante intentos peligrosos —incluyendo un balón estrellado en el travesaño —, demostró la increíble capacidad del equipo de transformar una ventaja mínima en un campeonato consolidado.
La capitalización de los errores del rival
La diferencia entre la victoria y la derrota en una final de este nivel a menudo reside en la gestión de los momentos críticos. Tigres supo capitalizar los errores no forzados y la quiebra disciplinaria puso en evidencia la fragilidad psicológica de su adversario.
El gol del campeonato, marcado por Diana Ordóñez, fue la manifestación más palpable de esta vulnerabilidad. Ocurrió en el minuto 19 y fue producto de un fallo defensivo del América. Annie Karich impulsó un pase de retraso con una fuerza desmedida que impidió que su central, Annia Mejía, lograra controlar la esférica. Un error de esta magnitud, en los albores del duelo final fue evidencia suficiente del estrés que asediaba a un equipo que ya acumulaba cinco finales perdidas en su historia.
La debacle se exacerbó en el minuto 60 con la expulsión por roja directa de Nancy Antonio. Esta sanción, originada por una patada imprudente a Jennifer Hermoso , comprometió definitivamente la estructura táctica americanista en el segmento más decisivo del encuentro. Aunque el América ostentaba el mejor registro de Fair Play de la liga con solo 19 tarjetas totales en la Fase Regular, la frustración de la final de vuelta desembocó en una indisciplina fatal.
El Volcán y la afición como jugadora adicional
El Estadio Universitario —conocido para las Amazonas como El Volcán— ya es una ventaja competitiva de primer orden. La afición de Tigres ha trascendido el concepto de franquicia para forjar una identidad propia: Las Amazonas.
El club, además de promover esta identidad, la utiliza como arma táctica. En la final de vuelta, El Volcán estuvo encendido todo el tiempo y la presión del público fue clave.
La infraestructura del éxito
El éxito deportivo es la consecuencia directa de una base financiera sólida. Tigres Femenil es, al igual que el varonil, uno de los clubes que más dinero destina a su equipo y desarrollo.
La organización ha construido su proyecto deportivo sobre una inversión que trasciende el resultado inmediato. El club ha consolidado una visión de largo plazo que no se limita al primer equipo, sino que se extiende a las bases del fútbol femenil en México. Un ejemplo de esta filosofía es el programa "Ellas Tienen el Balón” en 2025, en el que 100 equipos femeniles en todo México fueron seleccionados ara participar en módulos de formación que incluyeron habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, salud mental y resiliencia.
La hegemonía regia es prueba de que los clubes que han alcanzado la élite de la Liga MX Femenil son aquellos que han apostado por la profesionalización real: estructura, planificación y coherencia institucional. Tigres ha logrado consolidar un modelo que combina recursos, organización y ambición, lo cual explica su presencia constante en las instancias definitivas del torneo.