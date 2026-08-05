Toluca y Chivas debutan en la Leagues Cup 2026 con la intención de dar la cara por la Liga MX
Después del primer día de actividades en la Leagues Cup 2026, el torneo que enfrenta a la Liga MX y la MLS continúa mostrándose como una competición complicada para los equipos mexicanos, los cuales apenas pudieron rescatar dos victorias en seis juegos disputados en lo que va de la primera jornada, con Guadalajara y Toluca a punto de debutar en la presente edición.
Dos de los equipos que mejor cerraron el semestre pasado iniciarán su aventura en el torneo binacional con la intención de mejorar la cara presentada hasta ahora por los clubes mexicanos, con la intención de que la Liga MX conquiste por primera vez un certamen que ha sido dominado por completo por los estadounidenses desde que se hiciera oficial.
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Toluca saltará a la cancha para medirse con Seattle Sounders en lo que será el primer partido de Leagues Cup que se celebre en tierras mexicanas desde su creación en 2019. Por su parte, Guadalajara chocará con uno de los equipos más importantes de la MLS en los últimos años, el LAFC.
Los diablos rojos llegan al torneo con dos victorias y dos derrotas en lo que va del segundo semestre del 2026, con triunfos sobre las propias Chivas y Necaxa, pero con derrotas ante Pumas y Cruz Azul, esta última correspondiente al Campeón de Campeones.
El rebaño por su parte llega todavía con más dudas, pues en los tres juegos disputados en el Apertura 2026 suma un triunfo contra Bravos de Juárez, un empate ante Puebla y la ya mencionada derrota contra Toluca.
A sacar la casta por la Liga MX
Durante el primer día de competencia se dieron seis enfrentamientos entre la Liga MX y la MLS, con los estadounidenses llevándose la ventaja de tres triunfos sobre dos de los mexicanos, además de un empate. Sorprendentemente, dos de las nóminas más bajas del torneo local, Juárez y Atlante, fueron los que dieron la cara por la liga obteniendo triunfos de 2-1 sobre Minnesota y 1-0 sobre Vancouver Whitecaps respectivamente.
Pachuca, Atlas y Pumas fueron los peores representantes, perdiendo por tres goles en contra; los tuzos cayeron 3-1 ante Cincinnati, mismo marcador que sufrieron los tapatíos contra Columbus Crew. Los peores fueron los universitarios, que perdieron 3-0 ante Charlotte FC. El participante restante fue Tigres, que igualó 1-1 ante Real Salt Lake, aunque obtuvieron el punto extra al vencer en la tanda de penales.
Para este miércoles 5 de agosto, además de Toluca y Chivas otros cuatro equipos saltarán a la acción en la Leagues Cup 2026:
- Monterrey vs Orlando City (17:30 horas)
- Inter Miami vs Atlético San Luis (17:30 horas)
- Nashville SC vs León (18:30 horas)
- FC Dallas vs Querétaro (18:30 horas)
De lo mejor y peor de la Leagues Cup
La participación de Toluca y Chivas en las anteriores ediciones de la Leagues Cup son día y noche en comparación, con los diablos siendo de los que mejores resultados han obtenido ante los equipos de la MLS, mientras que Guadalajara apenas ha conseguido una victoria en 7 enfrentamientos.
Toluca ha sido de lo mejor que ofrece la Liga MX dentro de las tres ediciones del torneo, consiguiendo triunfos sobre Nashville, Colorado Rapids y Sporting Kansas City en 2023, Chicago Fire, SK City de nueva cuenta y Houston Dynamo en 2024, y contra Montreal Impact y NYC FC en 2025, pasando siempre de la primera ronda y alcanzando los cuartos de final. En 12 enfrentamientos suma apenas una derrota, aunque ha sido eliminado en tres ocasiones por clubes de la MLS.
Del otro lado del espectro está Chivas, que apenas suma un triunfo en siete choques contra los estadunidenses. Los números dicen que Guadalajara es uno de los peores representantes mexicanos que ha tenido la Leagues Cup, pues nunca ha avanzado de la primera ronda. Su única victoria la obtuvo en la edición pasada con un 2-1 sobre Cincinnati, que no le sirvió para pasar la primera etapa.
¿Cuándo juegan Toluca y Chivas?
Los diablos rojos estarán chocando contra Seattle Sounders este miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas del centro de México desde el Estadio Nemesio Díez, en lo que será el primero de cuatro juegos a celebrarse en el país.
Guadalajara enfrentará a LAFC en Los Ángeles este mismo miércoles a las 20:30 horas, esperando los dos clubes mejorar la cuota de victorias que dejó el primer día de actividades.