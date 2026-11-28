Palmeiras se proclamó campeón de la Copa Libertadores 2026 y se convirtió oficialmente en el rival del Toluca para la Copa Intercontinental de la FIFA. El conjunto brasileño derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada este sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, resultado que le permitió levantar el máximo trofeo de clubes de Sudamérica y asegurar su boleto al certamen internacional.

El único gol del encuentro fue obra del paraguayo Ramón Sosa, quien le dio al Verdao su cuarta Copa Libertadores de su historia. Con este campeonato, Palmeiras se sumó a los equipos que buscarán conquistar el título intercontinental y tendrá como primer obstáculo al conjunto mexicano, que obtuvo su clasificación después de coronarse en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, al vencer a Tigres en la final.

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El enfrentamiento entre mexicanos y brasileños se disputará el miércoles 9 de diciembre en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, Qatar, como parte del denominado Derbi de las Américas. El partido está programado para las 20:00 horas locales, es decir, a las 11:00 horas del centro de México. Será el primer compromiso de ambos equipos en esta fase de la competencia.

El ganador del duelo entre Toluca y Palmeiras avanzará a la siguiente ronda, conocida como Copa Challenger, en la que enfrentará al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, campeón de la Confederación Africana de Futbol (CAF). Ese encuentro se llevará a cabo el 12 de diciembre, también en el Estadio Jassim Bin Hamad, y representará un nuevo desafío para el equipo que consiga imponerse en el Derbi de las Américas.

El camino hacia el título todavía tendrá un último obstáculo: el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, que espera al ganador de la Copa Challenger en la gran final de la Copa Intercontinental, programada para el 16 de diciembre en el Estadio Ahmad Bin Ali, también en Qatar. De esta manera, Toluca tendrá la posibilidad de medirse con algunos de los campeones más importantes del futbol internacional si consigue superar las dos rondas previas.

Para los dirigidos por Antonio Mohamed, el compromiso internacional también representa un reto importante por la cercanía con la Liguilla del Apertura 2026. Los Diablos Rojos continúan disputando el campeonato mexicano y, si consiguen avanzar hasta las semifinales o la final, deberán afrontar un calendario exigente que pondrá a prueba la profundidad de su plantilla. Ahora, con Palmeiras confirmado como rival, el conjunto escarlata ya puede comenzar a preparar su participación en un torneo que le ofrece la oportunidad de conquistar otro título y representar a la Concacaf frente a uno de los grandes protagonistas del futbol sudamericano.