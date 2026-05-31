Toluca gana la Concachampions al vencer a Tigres en penales
En un partido que se decidió hasta las últimas consecuencias, los Diablos Rojos del Toluca se impusieron 6-5 en penales a los Tigres de la UANL para proclamarse campeón de la Concachampions.
El Toluca se consagró campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, el sábado al vencer 6-5 en penales a los Tigres, tras igualar 1-1 en la final jugada en el estadio Nemesio Diez, en Toluca.
Al minuto 75', Marcelo Flores sufrió una lesión que le obligó a salir del partido, un día después de haber sido convocado por la selección de Canadá para la Copa del Mundo 2026.
Jorge Díaz adelantó al Toluca al 104'. El brasileño Joaquim Pereira igualó por los Tigres al 114'. En los penales, el portero local Luis García detuvo dos remates. AFP
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