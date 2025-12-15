Toluca hace historia: título 12, maratón de penales y Mohamed bicampeón
Después de siete semanas sin jugar por una lesión en la pierna, Alexis Vega reapareció en el Nemesio Diez con la responsabilidad de todo un equipo sobre sus hombros. La final del Apertura 2025 llegó al límite, el segundo título del año esperaba definirse en la tanda de penales. Más de 27 mil aficionados recibieron a su capitán con una ovación ensordecedora. Vega tomó el balón, apuntó y disparó con precisión: el gol selló la victoria del Toluca y marcó un regreso inolvidable que quedará para siempre en la memoria del club y de su afición.
Durante siete semanas, el Toluca tuvo que afrontar la Liguilla sin su líder. La ausencia del “9” se sintió, pero su retorno resultó determinante: los Diablos Rojos se convirtieron en el quinto bicampeón de los torneos cortos de la Liga MX y alcanzaron 12 títulos, igualaron a Chivas como el segundo máximo ganador del futbol mexicano.
Una final de infarto
El Apertura 2025 ofreció una final dramática. Tigres ganó 1-0 en el partido de ida. En la vuelta, Toluca reaccionó con garra: venció 2-1 y empató 2-2 en el global, lo que obligó a tiempos extras, donde nadie logró marcar. La definición llegó en una tanda de penales histórica: 12 ejecutantes por equipo y un triunfo escarlata de 9-8.
Los Rojos tuvieron tres oportunidades de sentenciar la serie de penaltis, por fallas de los Tigres, sin embargo no capitalizaron, hasta que Luis García detuvo el último de los felinos, de la figura de Tigres: Ángel Correra, y le dejó el plato servido a Vega, quien engañó a Nahuel Guzmán para darle el trofeo a su conjunto.
Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos, obtuvo su primer bicampeonato como entrenador y su quinto trofeo, para igualar a Manuel Lapuente y Víctor Manuel Vucetich, en el tercer escalón como los estrategas más ganadores en la historia del balompié. mexicano. Además, el técnico argentino reafirmó su condición de especialista en finales, al ganar cinco de siete disputadas en el futbol mexicano, ahora con un histórico doble corona al frente de los Diablos Rojos.
Toluca cerró un año de ensueño al conquistar cuatro títulos: Clausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones 2024-2025 y la Campeones Cup 2025.
El partido
Entre bruma roja, olor a pólvora y una afición que desde el principio se hizo sentir, los Diablos salieron desde los primeros minutos a buscar el gol que les diera vida en la eliminatoria.
El Toluca, cómodo en su campo, fue al ataque desde el principio, pero con disparos desviados de Paulinho, al 3, y de Nicolás Castro, al 5, evitaron que tomara ventaja.
Sin embargo, otro error, con el partido controlado, le permitió a los Tigres pegar por segunda vez en la serie. Al 12, Juan Brunetta realizó una buena jugada individual y cuando estaba por entrar al área, Federico Pereira le cometió una falta en la media luna.
Lo que resultó en una tarjeta amarilla para el central uruguayo y un tiro libre en una zona comprometedora. El encargado de cobrar el tiro de castigo fue André-Pierre Gignac, quien según reportes disputa su último partido con los felinos.
Gignac, con todo el colmillo del mundo, cobró raso para buscar un desvío en la barrera, al final lo obtuvo con uno de sus compañeros, Fernando Gorriarán, quien cambió la trayectoria al balón, lo que perjudicó a Luis García, para el 0-1 en el partido y 0-2 en el global.
García, quien alineó en sustitución de Hugo González, arquero en el duelo de ida que cometió un error que Ángel Correa aprovechó para marcar, tampoco pudo evitar la caída de su marco.
La hinchada no dejó de alentar a su equipo y con el “Toluca sí se puede” mantuvo el ánimo de su conjunto, que siguió en búsqueda de descontar la eliminatoria, pero ahora apareció Nahuel Guzmán, arquero felino, para evitarlo al rechazar remates de Jesús Gallardo, al 22, y de Franco Romero al 23.
La insistencia rindió frutos al 40. Helinnho, el fichaje más caro en la historia de los Diablos (costó más de 13 millones de dólares), por fin respondió en un momento clave. Por banda derecha, se acercó a los linderos del área y de zurda mandó el balón al poste derecho de Nahuel, quien no llegó para evitar el 1-1 y el 1-2 en la serie que le daba vida al Toluca.
Los Diablos arrancaron la segunda parte como la primera, atacando, y tras una falla de Paulinho, empataron la serie. En el 52, Helinho, por derecha, volvió a aparecer, ahora con una asistencia que en el área el portugués convirtió en el 2-1 en el partido y el 2-2 global al cruzarle el remate a Nahuel Guzmán.
La anotación relajó a los Rojos, que le dieron el balón a unos felinos, que estuvieron cerca de retomar la ventaja, sin embargo disparos de Nicolás Ibáñez, al 57, y de Juan Brunetta, al 60, fueron rechazados.
Antonio Mohamed entendió que necesitaba un nuevo elemento en la cancha que guiara al equipo y ordenó, al 76, el regreso de Alexis Vega, quien por una lesión no jugaba desde la decimoquinta jornada.
La gente pedía el ingreso de su capitán, que no había estado en toda la Liguilla. Alexis no influyó para evitar los tiempos extras, pero sí reavivó a su equipo en el primer tiempo extra, en el que Juan Pablo Domínguez estuvo cerca de darle la ventaja a su cuadro, sin embargo Nahuel Guzmán apareció para atajar al 98.
Guzmán salió jugando al 98 y por poco le permite a los Diablos marcar la diana del triunfo, cuando Federico Pereira, a más de 30 metros, realizó un remate con el marco abierto que obligó a Nahuel correr de espaldas y aventarse para en la línea de gol para parar la anotación.
Mientras que los Tigres no dieron señales de vida en los primeros 15 minutos del alargue.
Los escarlatas siguieron como los mejores en el segundo tiempo extra y ahora Alexis Vega estuvo más participativo.
Al 108, dio su primer servicio peligroso, fue uno cruzado por izquierda que terminó en el área, en donde Marcel Ruiza remató de cabeza, pero en el fondo apareció Guzmán para detenerlo.
Luego de ello, el campeón tuvo cuatro pelotas paradas consecutivas, dos de ellas tiros de esquina, cobradas por Alexis, quien no logró regalarle una asistencia a sus compañeros y se forzaron los penaltis.
Tanda de penales de infarto
Llegaron los penaltis, en los que hubo momentos tensos, los Tigres se burlaban de la afición y jugadores rivales, mientras Alexis, con el gafete de capitán, calmaba a los suyos.
Los felinos comenzaron con una falla de Nicolás Ibáñez, parecía un buen comienzo que le daría un título más al Toluca, sin embargo, con la serie igualada 2-2, Federico Pereira erró y le dio otra oportunidad a los Tigres, que Joaquim, el jugador 10 en disparar, echó por la borda.
Juan Pablo Domíguez solo necesitaba meter su tiro, falló y dejó todo para que los porteros decidieron el duelo; ambos erraron, la serie iba 8-8 y llegó el momento de Correa, quien la mandó al poste y vino Vega, el público a su favor, para definir 9-8 la final para devolverle la gloria a los Rojos.