Toluca y América demuestran la ventaja de jugar en México la Leagues Cup
En cuestión de dos partidos, Toluca y América demostraron el verdadero valor de la localía en la Leagues Cup. Mientras otros equipos mexicanos han tenido que sufrir al viajar a Estados Unidos, Diablos y Águilas han gozado de quedarse en casa, logrando victorias contundentes sobre los clubes de la MLS.
Una de las principales críticas que ha tenido la Leagues Cup desde su creación es que se disputaba en su totalidad en territorio de Estados Unidos y Canadá. Esto implicaba una ventaja para la MLS al jugar ante su gente y en sus estadios. Aunque también se trataba de un tema de descanso y logística, ya que las escuadras de México debían salir de su país para trasladarse por la nación norteamericana y jugar cada tres o cuatro días.
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Fue así que, después de tanta insistencia por parte de los clubes, la organización aceptó que los estadios de la Liga MX recibieran partidos de este torneo. Y si bien únicamente le permitieron a México albergar 4 de los 62 encuentros del calendario, las escuadras aztecas ya le han sacado provecho a la situación, al menos en las dos primeras citas.
Por un lado, el pasado 4 de agosto, Toluca inauguró su actividad en el Estadio Nemesio Diez goleando 3-0 al actual campeón, Seattle Sounders. Ahora, este jueves 6 de agosto, el América repitió la historia venciendo 3-1 al San Diego FC en su hogar, el Estadio Azteca.
Las pruebas en los números
Entre las ediciones de 2019 y 2025, las cuales se celebraron íntegramente en Estados Unidos y Canadá, hubo un total de 81 partidos en los que se enfrentaron escuadras de la MLS y la Liga MX, sin contar duelos entre equipos del mismo circuito.
A lo largo de dichos encuentros, los norteamericanos se llevaron la victoria en 36 ocasiones, a cambio de solo 24 triunfos de los mexicanos. Los otros 21 partidos terminaron en empate en tiempo regular, aunque en las tandas de penales los de la MLS se impusieron en 11 oportunidades.
En este 2026, los equipos de la Liga MX marchan con un cien por ciento de efectividad en sus duelos como locales. Los mexicanos han ganado 2 de 2 partidos, registrando un balance de seis goles anotados por solo uno concedido.
Próximos partidos en México
El calendario de la Leagues Cup todavía contempla otros dos juegos que se celebrarán en suelo azteca, los cuales se llevarán a cabo durante la última jornada de la fase de liga.
Por un lado, Tigres buscará continuar con el paso perfecto de los equipos de la Liga MX jugando en casa cuando reciba en Nuevo León al Vancouver Whitecaps. En tanto, Toluca buscará repetir la dosis cuando vuelva a hacer arder el “Infierno” para medirse ante el FC Dallas:
- Tigres UANL vs. Vancouver Whitecaps | martes 11 de agosto a las 20:00 horas | Estadio Universitario
- Toluca vs. FC Dallas | miércoles 12 de agosto a las 20:00 horas | Estadio Nemesio Diez