Tras polémica, Cruz Azul Femenil anuncia la salida de Raúl Gutiérrez

La etapa de Raúl Gutiérrez al frente de Cruz Azul Femenil llegó a su fin. La institución anunció este viernes 16 de octubre la salida del entrenador, después de la polémica que comenzó por su asistencia a la celebración del 110 aniversario del América.

Mediante un comunicado, el conjunto cementero explicó que la Dirección Deportiva Femenil y el técnico acordaron terminar su relación. Joaquín Moreno tomará las riendas del equipo de manera interina e inmediata.

COMUNICADO OFICIAL ✍🏻 pic.twitter.com/yrlLRSaac9 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) October 17, 2026

Te puede interesar: Cruz Azul Femenil alza la voz contra insultos y violencia de género

Los números de Raúl Gutiérrez con Cruz Azul Femenil

Gutiérrez terminó su paso por el banquillo celeste con un balance de tres triunfos y tres derrotas en seis encuentros, correspondientes a las jornadas 5 a 10 del Apertura 2026. En ese periodo, Cruz Azul sumó nueve de 18 puntos posibles, con siete goles a favor y seis en contra.

Su recorrido comenzó con una derrota de 1-0 ante FC Juárez. Después consiguió victorias consecutivas frente a Querétaro, por 2-0, y Pumas, por 3-2.

El equipo volvió a tropezar ante Santos Laguna, que lo venció 2-0, y Guadalajara, que se impuso 1-0. Su último encuentro al frente de las celestes terminó con un triunfo de 2-0 sobre Necaxa, el 3 de octubre en el Estadio Victoria.

Así, el entrenador se despide después de ganar su partido más reciente, aunque sin lograr sostener una racha de resultados positivos durante su gestión.

La polémica por el aniversario del Club América

La separación se produce después de la controversia por la presencia de Gutiérrez en el festejo del 110 aniversario del América.

Sin embargo, el comunicado de Cruz Azul no menciona este hecho. La explicación oficial señala que ambas partes consideraron complicado continuar con el proyecto bajo las circunstancias actuales.

“Ambas partes coincidieron en que el contexto actual era complejo para el desarrollo del proyecto”, indicó la institución.

De acuerdo con el club, dar paso a un interinato fue considerado la mejor alternativa tanto en el plano deportivo como en el de gestión.

Joaquín Moreno toma el mando de Cruz Azul Femenil

Joaquín Moreno será el encargado de conducir al primer equipo femenil de manera inmediata. El anuncio no establece cuánto durará su interinato ni ofrece detalles sobre la elección de un nuevo entrenador.