Cruz Azul Femenil alza la voz contra insultos y violencia de género
Cruz Azul Femenil respondió de manera contundente a los insultos y expresiones misóginas dirigidas contra sus jugadoras en el podcast ‘Pláticas del Mal’, luego de la derrota por 10-0 ante América en la Jornada 2 del Apertura 2026. El club rechazó que este tipo de comentarios puedan ser considerados parte de la crítica deportiva y manifestó su respaldo total a las integrantes del equipo.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Cruz Azul señaló que las expresiones realizadas por los creadores de contenido representan violencia de género y violencia digital contra las mujeres, por lo que pidió la intervención de las autoridades correspondientes. La institución también informó que ha implementado medidas de protección ante el riesgo que esta situación representa para sus integrantes.
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El club destacó especialmente el caso de María Fernanda Pons, directora deportiva de Cruz Azul, quien también habría sido blanco de amenazas y ataques a raíz de la polémica. La institución aseguró que le brindará respaldo jurídico en caso de que decida emprender acciones legales contra los probables responsables.
Cruz Azul dejó claro que está abierto a las críticas relacionadas con el desempeño de sus equipos, pero estableció un límite cuando estas se convierten en agresiones. En su postura, el club rechazó categóricamente las expresiones de misoginia, homofobia y violencia de género, además de solicitar la intervención de las autoridades competentes.
El caso también provocó la reacción de la Liga MX Femenil y de la Secretaría de las Mujeres, que condenaron las expresiones contra las futbolistas y coincidieron en que la crítica deportiva no debe confundirse con la denigración o la violencia. Mientras la Liga Femenil sostuvo que el futbol puede generar debate y opiniones, pero no justificar agresiones, la Secretaría advirtió que la descalificación, sexualización y violencia por razón de género no deben normalizarse.