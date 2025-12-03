El Tri Femenil cierra el año con una victoria en Costa Rica, sellada por un gol olímpico de Alice Soto
La Selección Mexicana Femenil cerró el 2025 con una sólida victoria en Costa Rica, imponiéndose 2-0 sobre el conjunto tico en su último compromiso del calendario; un triunfo significativo para el conjunto tricolor, que se prepara para un 2026 decisivo de cara al Mundial de Brasil 2027.
Te puede interesar: Charlyn Corral, 7 goles y la ausencia inexplicable de la mejor goleadora de México
Después de un primer tiempo equilibrado y sin anotaciones, México encontró mejores sensaciones en la segunda mitad. El duelo se destrabó al minuto 68 con un espectacular gol olímpico de la mediocampista Alice Soto y al 90+3, Diana Ordóñez anotó el segundo tanto para asegurar la victoria.
El dirigente Pedro López valoró la victoria por lo que representa para el proyecto. “El año pasado, en nuestro último partido, empatamos en Mérida. Teníamos ese reto en la cabeza: acabar el año ganando, y lo hicimos de la mejor manera, no solo por el resultado, por sumar una vez más con la portería en cero, sino porque participaron las 22 jugadoras y todas se sintieron protagonistas de esta última victoria”, señaló el técnico español.
De cara a 2026 insistió en la importancia de mantener la intensidad en el campo y evitar cualquier relajación. “Tenemos que seguir puliendo detalles para jugar contra Santa Lucía en febrero. Veremos si conseguimos un amistoso. No podemos descuidarnos: lo que nos jugamos el próximo año es muy importante. Cada vez quedan menos partidos para esos decisivos que nos deben clasificar a la Copa del Mundo”, añadió.