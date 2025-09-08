Túnez consigue su boleto para el Mundial 2026; es la segunda selección africana en clasificar
Túnez se clasificó para la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al vencer a Guinea Ecuatorial (1-0), este lunes en Malabo.
El país norteafricano, que ya no puede ser alcanzado en la cima del grupo H, se impuso bajo la lluvia gracias a un gol en el tiempo adicional de Mohamed Ali ben Romdhane (90+4).
Túnez se une a Marruecos, la primera nación africana en conseguir, el viernes, su boleto para el Mundial de Norteamérica.
Con esta victoria, Túnez suma 22 puntos en ocho partidos de clasificación, 10 más que Namibia, segunda y a la que le quedan tres encuentros por disputar.
Túnez participará por séptima vez en la Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, y por tercera vez consecutiva.
AFP y Reuters