La UEFA suspende su amenaza de boicot a las competiciones FIFA
La UEFA dejó en suspenso para esta temporada su amenaza de boicotear las competiciones organizadas por la FIFA, decidida después de que saliese a la luz el proyecto abortado del presidente de la instancia mundial, Gianni Infantino, de abrir el Mundial a inversores privados.
Esta decisión de la UEFA se produce al término de una reunión en Mónaco de las federaciones miembro de la instancia europea, de los miembros de su Comité Ejecutivo y de los representantes europeos en el Consejo de la FIFA.
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"La FIFA ha confirmado por escrito a la UEFA que el proyecto FIFA Forward Enterprise ha sido retirado 'de manera irrevocable y definitiva' y que 'no volverá a aparecer bajo ninguna otra forma, estructura, denominación o apariencia'. Habiendo obtenido las dos garantías que exigía de la FIFA el 30 de julio, y tras consultar a sus asociaciones nacionales, la UEFA aceptó por tanto suspender, con carácter provisional, la retirada de los equipos europeos de las competiciones de la FIFA para la próxima temporada", escribió la Confederación Europea en un comunicado.
Anunciada el 30 de julio, esta amenaza de boicot se había mantenido pese a la retirada del proyecto de Gianni Infantino de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, en la que se alojarían en particular los ingresos de la Copa del Mundo.
Entonces, los europeos exigieron garantías de que una iniciativa de este tipo, susceptible según ellos de "desnaturalizar el futbol", no pudiera repetirse "jamás" en el futuro.
Según una fuente cercana a la UEFA, la decisión también está relacionada con la celebración, del 5 al 27 de septiembre en Polonia, del Mundial femenino sub-20. En este contexto, mantener el boicot de la UEFA se volvía insostenible con respecto a Polonia, que nunca renunció, ni siquiera en el punto álgido de la crisis, a acoger el torneo.
Además del país anfitrión, Europa cuenta con otros cinco representantes en este Mundial (Francia, Inglaterra, Italia, España y Portugal).
A pesar de haber levantado el boicot, la instancia europea, aliada con las confederaciones de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (CONCACAF) y de Asia (AFC), mantiene la presión para lograr la salida de Gianni Infantino, candidato a su propia reelección en el Congreso de la FIFA de marzo de 2027 en Marruecos.
La UEFA prepara así una demanda ante la justicia suiza contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino por "gestión desleal", debido a su proyecto frustrado de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, según se supo el jueves por una fuente cercana al expediente. AFP