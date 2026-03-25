Última llamada al Mundial: la FIFA abre la venta final de boletos para 2026
La cuenta regresiva entra en su fase más decisiva. A partir del miércoles 1 de abril, la FIFA pondrá en marcha la última etapa de venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026, la oportunidad definitiva para que miles de aficionados aseguren su lugar en el torneo más grande en la historia del fútbol.
Será una venta sin sorteo, directa, bajo el principio de “primer llegado, primer servido”. Desde las 09:00 horas, los boletos estarán disponibles para el público general a través de la plataforma oficial, en una fase que se mantendrá abierta hasta el final de la competición.
El formato no es menor: por primera vez en la historia, un Mundial contará con 48 selecciones y se disputará en tres países —México, Estados Unidos y Canadá—, lo que ha detonado una demanda global sin precedentes.
Las cifras lo confirman. Solo en la fase anterior, bajo el sistema de selección aleatoria, se registraron más de 500 millones de solicitudes, con más de un millón de entradas asignadas al cierre del proceso en febrero. A menos de 80 días del inicio del torneo, el panorama es claro: todo apunta a que se superará el récord histórico de asistencia de 3.5 millones de espectadores, establecido en el Mundial de 1994.
En esta última ventana, los aficionados podrán elegir partidos, categorías e incluso asientos específicos dentro del estadio, o dejar que el sistema les asigne la “mejor ubicación disponible”. Además, la FIFA liberará boletos de forma escalonada, lo que obliga a los interesados a monitorear constantemente la plataforma ante posibles nuevas disponibilidades.
A partir del 2 de abril, también se reactivará el mercado oficial de reventa, un sistema regulado que permitirá a quienes no puedan asistir poner a disposición sus entradas de manera segura, evitando fraudes o transacciones no autorizadas.
Para quienes buscan una experiencia premium, seguirán disponibles los paquetes hospitality a través del proveedor oficial, con beneficios exclusivos que van más allá del acceso al partido.
Sin embargo, la FIFA ha sido clara en un punto clave: contar con una entrada no garantiza el acceso a los países anfitriones. Los aficionados deberán cumplir con los requisitos migratorios de cada sede, por lo que se recomienda iniciar con anticipación los trámites de visado. En el caso de Estados Unidos, incluso se habilitó un sistema de citas prioritarias para los poseedores de boletos.
El Mundial 2026 no solo será el más grande en número de equipos, sino también en alcance global. Y ahora, con la apertura de la última fase de venta, también entra en su etapa más urgente.
Porque a partir del 1 de abril, ya no habrá segunda oportunidad. Solo quedarán lugares… para los más rápidos.