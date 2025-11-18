Última llamada al Mundial: Ocho boletos y una última oportunidad rumbo al 2026
El calendario marcó esta fecha desde hace meses, como una luz que se acerca lenta y luego, de pronto, lo ilumina todo. Hoy es el último día para clasificar directamente al Mundial 2026 y tanto Europa como Concacaf han despertado en un clima semejante a los amaneceres previos a los grandes viajes: mezcla de expectativa, silencio inquieto y ese pulso interno que anuncia que algo está a punto de definirse.
En total, ocho boletos—cinco para Europa, tres para Concacaf—esperan dueño. Los seis restantes quedarán guardados para el repechaje de marzo, donde la esperanza se vuelve una forma de resistencia. Pero hoy no es día de resistencia. Hoy es día de destino.
Europa: donde la clasificación vibra en estadios fríos y noches llenas de cálculo
En la UEFA, los nombres que ya encontraron su lugar—Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania y Países Bajos— observan desde un rincón seguro. Los demás avanzan hacia la última jornada como quien entra a un túnel donde solo una puerta se abre al final.
En el Grupo B, Suiza y Kosovo se mueven dentro de los márgenes que dejan las matemáticas: los suizos con la tranquilidad de una ventaja amplia; los kosovares con la posibilidad remota, casi irreal, de un triunfo por seis goles que cambiaría la historia. Aun así, ambos saben que el futbol, de vez en cuando, permite lo improbable.
El Grupo C ofrece una escena más limpia: Escocia y Dinamarca se miran frente a frente, como dos barcos que se cruzan en mar abierto sabiendo que solo uno llegará primero al puerto del Mundial. Una victoria escocesa basta; un empate o un triunfo danés lo decidirá todo.
En el Grupo E, España avanza con paso firme, salvo que Turquía rompa la lógica con un resultado que parece escrito en la exageración más que en la estadística: siete goles de diferencia. La distancia entre lo real y lo teórico se vuelve un puente tenso, pero posible.
El Grupo H reúne a Austria y Bosnia y Herzegovina en un duelo que cae como un telón bajo una lámpara tenue. Un equipo avanzará si sabe resistir; el otro, si logra golpear en el momento exacto. El partido no es una batalla: es un equilibrio.
Y en el Grupo J, el día transcurre al ritmo frenético de una calculadora. Bélgica, Macedonia del Norte y Gales se mueven en un tablero de posibilidades que parece cambiar incluso mientras se escribe. A veces basta un gol; a veces, diez. A veces, incluso, la diferencia cae en criterios tan precisos como tarjetas, goles de visita o un posible sorteo final. El grupo vibra como una cuerda tensada entre el orden y el caos.
Grupo B
- Suiza (13), Kosovo (10), Eslovenia (3), Suecia (1)
- Partidos: Suecia vs Eslovenia, Kosovo vs Suiza
Grupo C
- Dinamarca (11), Escocia (10), Grecia (6), Bielorrusia (1)
- Partidos: Escocia vs Dinamarca, Bielorrusia vs Grecia
Grupo E
- España (15), Turquía (12), Georgia (3), Bulgaria (0)
- Partidos: Bulgaria vs Georgia, España vs Turquía
Grupo H
- Austria (18), Bosnia y Herzegovina (16), Rumanía (10), Chipre (8), San Marino (0)
- Partidos: Austria vs Bosnia y Herzegovina, Rumanía vs San Marino
Grupo J
- Bélgica (15), Macedonia del Norte (13), Gales (13), Kazajstán (8), Liechtenstein (0)
- Partidos: Bélgica vs Liechtenstein, Gales vs Macedonia del Norte
Concacaf: el territorio donde cada boleto es una historia completa
Más al oeste, en las tierras de Concacaf, el ambiente es menos geométrico y más visceral. Aquí, cada partido se vive con una intensidad que sobrepasa los márgenes del campo.
Los coanfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— ya tienen su lugar reservado.
Pero los otros tres boletos directos esperan entre siete selecciones que han llegado a este punto con caminos muy distintos.
En el Grupo A, Surinam y Panamá avanzan en paralelo. Sus partidos no se cruzan, pero sus destinos sí. Ambos tienen nueve puntos; ambos se miran de reojo mientras enfrentan a rivales eliminados. Si los dos ganan, la diferencia de goles será juez. Si la paridad persiste, los goles anotados se encargarán de la decisión, lo que favorece al equipo panameño. Las calculadoras aquí no solo hacen cuentas: también sostienen esperanzas.
El Grupo B reduce el drama a un solo campo: Jamaica recibe a Curazao. Un empate envía a los curazoleños al Mundial; una victoria jamaicana convierte el estadio en un abrazo colectivo. No hay más caminos. No hay atajos. El boleto se entrega en 90 minutos exactos.
El Grupo C se despliega como un triángulo perfecto y frágil: Honduras, Haití y Costa Rica. Honduras llega con ventaja en goles. Haití llega con la urgencia del que debe ganar y esperar. Costa Rica llega con la última posibilidad de sostener un legado, lo hace en casa, contra el equipo que puede dejarlo sin Mundial. Los tres juegan al mismo tiempo, como si la región entera celebrara y temiera al unísono.
Grupo A
- Surinam (9), Panamá (9), Guatemala (5), Salvador (3)
- Partidos: Surinam vs Guatemala, Panamá vs El Salvador
Grupo B
- Curazao (11), Jamaica (10), Trinidad y Tobago (6), Bermuda (0)
- Partidos: Jamaica vs Curazao, Trinidad y Tobago vs Bermuda
Grupo C
- Honduras (8), Haití (8), Costa Rica (6), Nicaragua (4)
- Partidos: Costa Rica vs Honduras, Haití vs Nicaragua
El día final
Cuando la última pelota deje de rodar y las pantallas se apaguen, ocho selecciones habrán encontrado su camino directo al Mundial 2026. Las otras quedarán suspendidas entre lo que fue posible y lo que aún podría ser en marzo, cuando el repechaje termine de repartir los últimos seis boletos. Cuatro en Europa, participarán 16 equipos, y dos que se repartirán en México con seis selecciones en el repechaje mundial.
Hoy, en Europa y Concacaf, el futbol se escribe con nervios, estadios llenos, cálculos infinitos y una sensación compartida: que este no es un día más, sino el día en que el mundo se detiene un instante, a esperar quiénes serán los próximos en cruzar la puerta hacia el Mundial. Y completar la lista de 42 naciones que pasarán lista en junio en México, Estados Unidos y Canadá.