El último partido del torneo regular es más que solo un trámite para Cruz Azul femenil
El camino aún ofrece giros. Pese a tener un lugar asegurado en la Fiesta Grande del futbol mexicano ante Pumas tienen la posibilidad de mejorar posiciones en la tabla y escalar. Un descuido de Chivas o Toluca, quinto y sexto, respectivamente, abriría la puerta para que Cruz Azul ascienda hasta la quinta posición.
En La Noria se respira confianza para La Máquina femenil. En conferencia de prensa Daniela Calderón y Valeria Valdez entran con la confianza de quien sabe que están superando sus propias marcas y están entre los mejores equipos del torneo mexicano.
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“Queremos avanzar a la Final, realmente ese es el enfoque y jugar esa primera Final para Cruz Azul. Estamos muy enfocadas en el presente y sabemos que este partido que viene es el más importante del momento. Antes de la Liguilla, primero estamos enfocadas en éste. Sinceramente veo bien al equipo anímicamente”, dice Valeria Valdez.
Daniela Calderón en esa misma sintonía refuerza la idea con claridad.
“Al ser una institución tan grande el objetivo principal es que el equipo sea campeón. Estamos trabajando para eso y el equipo se armó este torneo para superar el torneo pasado donde llegamos a Semifinales. Vamos partido a partido y tenemos el objetivo claro”.
“Tenemos un duelo importante ante Pumas y después nos concentramos en la Liguilla. La gente habla de nosotras por el buen desempeño que tenemos y tenemos una presión y la presión es una responsabilidad. Estamos preparadas tanto física como mentalmente”, afirma Calderón.
El equipo tiene en Uchenna Kanu a su mejor artillera y autora de 10 tantos, la mejor cuarta goleadora del torneo. En la campaña pasada Aerial Chavarín rozó el título de goleo. La nigeriana tomó la estafeta.
Aparece en el jardín de La Noria con lentes oscuros y sonrisa de rockstar como si supiera que lo mejor aún está por escribirse.