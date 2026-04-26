Un ensayo más de la última milla en el estadio Azteca/Banorte
La afición mexicana y el Estadio Azteca/Banorte siguen ensayando la última milla previo a la Copa del Mundo 2026.
Sin cerco al perímetro que habían delimitado en el partido de reapertura de México contra Portugal sin marchas ni manifestaciones frente a El Sol Rojo de El Calder.
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La afición llegó en calma al Estadio Azteca/Banorte, largas filas en el zigzag entre vayas para ver el América contra Atlas, en la última jornada de la Liga MX.
Los policías capitalinos desplegaron un operativo para impedir el comercio informal. Asimismo, personal identificado del Gobierno de la Ciudad de México se concentró en la zona para supervisar que no hubiera vendedores en la explanada ni en sus alrededores.
Pese al operativo, un comerciante vendía dulces. “Me tengo que cuidar porque no está permitido, pero si me dicen lo tengo que hacer sino me quitan mi mercancía. Es mejor no pelar”.
Con tres horas de anticipación, la gente se formó. Ignacio llegó desde Atizapán, Estado de México; dice que asiste al Coloso de Santa Úrsula desde hace 50 años.
“No sé por qué no abren. La gente está parada”, comenta Ignacio apoyado en su bastón, mientras espera junto a su hijo entre la multitud que se acumula.
Esmeralda y su familia aterrizaron desde California, Estados Unidos. Cuenta que les costó trabajo encontrar boletos vía internet. Hicieron el viaje exprés hasta la Ciudad de México: tomaron un vuelo nocturno y aterrizaron a las cinco de la mañana para dormir unas horas en un hotel antes de salir.
“Es la primera vez que vamos a conocer el estadio”, dice Esmeralda.
Ella compara su experiencia con otros eventos de futbol en Estados Unidos y señala que en México hay un mejor ambiente y protocolos de acceso más ágiles; allá, el ingreso suele ser más lento y hay menos accesos. No obstante, reconoce que les costó encontrar con rapidez boletos en línea.
Pepe viene desde Chiapas junto a su hijo. Dice que la experiencia es grata al entrar, que lo único que no le gusta es el cambio de nombre de Azteca a Banorte. “Le quitaron identidad”.
El protocolo para evitar el comercio ambulante funcionó: desde la explanada hasta el estacionamiento, incluso cerca del inicio del partido, no hubo detenidos ni presencia de vendedores.
Algunas aficionadas portan la playera del Tri, aunque sea un partido entre América y Atlas.
A 46 días del Mundial la gente acude a conoceer el Estadio Banorte, que en breve será entregado a la FIFA el 11 de mayo para los últimos preparativos de la inauguración entre México y Sudáfrica, el 11 de junio.