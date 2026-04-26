SI Mexico

Un ensayo más de la última milla en el estadio Azteca/Banorte

El inmueble de Santa Úrsula tuvo una prueba más previo al Mundial 2026, ahora en la última jornada del Clausura 2026 en el juego entre América y Atlas.

Yarek Gayosso

La afición tuvo otro ensayo de la última milla en el Estadio Azteca/Banorte
La afición tuvo otro ensayo de la última milla en el Estadio Azteca/Banorte / Yarek Gayosso

La afición mexicana y el Estadio Azteca/Banorte siguen ensayando la última milla previo a la Copa del Mundo 2026.

Sin cerco al perímetro que habían delimitado en el partido de reapertura de México contra Portugal sin marchas ni manifestaciones frente a El Sol Rojo de El Calder.

Te puede interesar: Estadio Azteca: La cirugía que rejuveneció al gigante

El atardecer en el Estadio Azteca.
El atardecer en el Estadio Azteca. / Yarek Gayosso

La afición llegó en calma al Estadio Azteca/Banorte, largas filas en el zigzag entre vayas para ver el América contra Atlas, en la última jornada de la Liga MX.

Gente ingresando al Estadio Azteca/Banorte.
Gente ingresando al Estadio Azteca/Banorte. / Yarek Gayosso

Los policías capitalinos desplegaron un operativo para impedir el comercio informal. Asimismo, personal identificado del Gobierno de la Ciudad de México se concentró en la zona para supervisar que no hubiera vendedores en la explanada ni en sus alrededores.

Aficionados con sus pases digitales.
Aficionados con sus pases digitales. / Yarek Gayosso

Pese al operativo, un comerciante vendía dulces. “Me tengo que cuidar porque no está permitido, pero si me dicen lo tengo que hacer sino me quitan mi mercancía. Es mejor no pelar”.

Con tres horas de anticipación, la gente se formó. Ignacio llegó desde Atizapán, Estado de México; dice que asiste al Coloso de Santa Úrsula desde hace 50 años.

Don Ignacio llegó al Estadio Azteca desde Atizapán.
Don Ignacio llegó al Estadio Azteca desde Atizapán. / Yarek Gayosso

“No sé por qué no abren. La gente está parada”, comenta Ignacio apoyado en su bastón, mientras espera junto a su hijo entre la multitud que se acumula.

Esmeralda y su familia aterrizaron  desde California, Estados Unidos. Cuenta que les costó trabajo encontrar boletos vía internet. Hicieron el viaje exprés hasta la Ciudad de México: tomaron un vuelo nocturno y aterrizaron a las cinco de la mañana para dormir unas horas en un hotel antes de salir.

“Es la primera vez que vamos a conocer el estadio”, dice Esmeralda.

Aficionados del América previo a entrar al estadio.
Aficionados del América previo a entrar al estadio. / Yarek Gayosso

Ella compara su experiencia con otros eventos de futbol en Estados Unidos y señala que en México hay un mejor ambiente y protocolos de acceso más ágiles; allá, el ingreso suele ser más lento y hay menos accesos. No obstante, reconoce que les costó encontrar con rapidez boletos en línea.

Pepe viene desde Chiapas junto a su hijo. Dice que la experiencia es grata al entrar, que lo único que no le gusta es el cambio de nombre de Azteca a Banorte. “Le quitaron identidad”.

El protocolo para evitar el comercio ambulante funcionó: desde la explanada hasta el estacionamiento, incluso cerca del inicio del partido, no hubo detenidos ni presencia de vendedores.

Gente en los últimos momentos antes de ingresar al Estadio Azteca/Banorte.
Gente en los últimos momentos antes de ingresar al Estadio Azteca/Banorte. / Yarek Gayosso

Algunas aficionadas portan la playera del Tri, aunque sea un partido entre América y Atlas.

A 46 días del Mundial la gente acude a conoceer el Estadio Banorte, que en breve será entregado a la FIFA el 11 de mayo para los últimos preparativos de la inauguración entre México y Sudáfrica, el 11 de junio.

Published |Modified
Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.

Home/Fútbol