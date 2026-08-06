Uruguay anuncia a Diego Forlán como DT tras salida de Bielsa
Diego Forlán asumirá la dirección técnica de la selección absoluta de Uruguay y de la categoría Sub-20, informó este jueves la Asociación Uruguaya de futbol (AUF), menos de dos meses después de quedar eliminado en fase de grupos del Mundial de la mano de Marcelo Bielsa.
Líder de la generación que devolvió a Uruguay a la élite del futbol, con un cuarto puesto en Sudáfrica 2010, el exdelantero dirigirá los amistosos que en setiembre, octubre y marzo dispute un equipo charrúa que está en fase de reconstrucción tras el fracaso en Norteamérica 2026.
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"Diego Forlán vuelve a casa" para estar "a cargo de la Selección Sub-20 y la Selección Mayor", señala el escueto mensaje difundido por la AUF.
El acuerdo con el exfutbolista - balón de oro en el Mundial de Sudáfrica 2010- se cerró tras semanas de negociación.
El contrato marcaría una conducción técnica interina en la selección absoluta, pero con la puerta abierta a prolongar el vínculo, comentaron a la AFP fuentes de AUF días atrás.
Uruguay sufrió un duro revés en el Mundial debido a inesperados empates ante Arabia Saudita (1-1) , Cabo Verde (2-2) y una derrota 1-0 ante la campeona España.
Un opaco Federico Valverde en el mediocampo, un Darwin Núñez sin peso en ofensiva y un errático Fernando Muslera en el arco fueron parte de una apuesta del excéntrico timonel argentino que será recordada como una de las más pobres en la historia mundialista del bicampeón (1930 y 1950).
La elección de Forlán genera incertidumbre y expectativas a la par, en una afición que idolatra la carrera del exdelantero pero que tiene escasas referencias para decodificar su perfil de entrenador.
Forlán colgó los botines a los 40 años en 2019 y se estrenó como entrenador en la temporada 2020 con el popular Peñarol de Montevideo. Apenas 11 partidos después dejó el cargo por magros resultados.
Su otra experiencia en el banquillo se dio en 2021 cuando estuvo durante 12 partidos al frente de Atentas de San Carlos, en la Segunda División del futbol uruguayo. AFP