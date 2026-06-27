Se acabó la era Bielsa: DT asume el fracaso de Uruguay en el Mundial: "Lo que le dejo al futbol uruguayo es nada"
Marcelo Bielsa puso punto final a su etapa como entrenador de Uruguay con una de las autocríticas más duras de su carrera. Tras la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026, el técnico argentino reconoció el fracaso de su proyecto y fue contundente al evaluar su legado.
"Lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada", lamentó.
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La derrota por 1-0 ante España en Guadalajara marcó el último partido de Bielsa al frente de la selección uruguaya. Desde mayo pasado, el estratega había adelantado que no renovaría su contrato una vez terminara la Copa del Mundo, por lo que el silbatazo final significó también el cierre de un ciclo de 39 meses.
El entrenador de 70 años reconoció que no logró transformar el talento individual de su plantel en un equipo competitivo al máximo nivel.
"Teníamos un potencial que me tocó gestionarlo y no logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso, proporcional a la calidad de sus jugadores", admitió.
Bielsa también defendió el rendimiento mostrado por su selección durante el torneo y aseguró que los resultados no reflejaron lo ocurrido en la cancha.
"De siete puntos que merecíamos ganar, obtuvimos dos", afirmó al señalar la falta de contundencia ofensiva como uno de los principales problemas del equipo.
Sobre el encuentro ante España, el técnico consideró que el marcador fue excesivo para lo que se vio en el terreno de juego.
"El trámite del partido fue parejo y debimos haberlo empatado. La actitud no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún, el desarrollo táctico no fue decisivo", analizó.
Sin embargo, reconoció la diferencia que terminó inclinando la balanza a favor de la Roja.
"La naturalidad con la que España impone su juego no es igual para nosotros, que nos costó enormemente sostener el proyecto que teníamos que jugar", explicó.
Un adiós con sabor a fracaso
Uruguay terminó tercero del Grupo H con apenas dos puntos, producto de dos empates y una derrota, convirtiéndose en la única selección sudamericana eliminada en la fase de grupos de Norteamérica 2026.
Además, la Celeste volvió a despedirse de un Mundial sin conocer la victoria por primera vez desde Corea del Sur-Japón 2002, cuando también empató dos partidos y perdió el restante.
Con ello, Marcelo Bielsa cerró su etapa al frente de Uruguay sin cumplir el objetivo de trascender en la Copa del Mundo y con una frase que resume el balance que él mismo hizo de su gestión:
"Lo que yo le dejo al futbol uruguayo es nada"