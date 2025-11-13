Valentina Murrieta destaca en Mundial Sub-17 y fortalece proyecto con América Femenil
Apenas cumplió 17 años y ya carga con una medalla mundial al cuello. Valentina Murrieta sonríe con la serenidad de quien ha vivido algo inolvidable y único. Es la portera mexicana que se robó las miradas en el Mundial Sub-17 Femenil, donde México conquistó el tercer lugar. Paró penales, detuvo goles y, sobre todo, contagió al equipo con su energía y valentía.
“Muy bonito, muy feliz, la verdad. Muy contenta de regresar a casa con una medalla de bronce”, dice con una timidez que no se parece a la firmeza que muestra bajo los tres palos. “Aparte saber que es mi primer mundial y no regresé a casa con las manos vacías, es algo muy bonito”.
Su historia es de trabajo, instinto y amor por el futbol. Desde pequeña, su inspiración estuvo en casa: “Por mi papá. Mi papá era portero, yo lo veía jugar y me motivó a ser futbolista”, comparte la arquera del América. Hoy, su papá la ve cumplir ese sueño y le repite con orgullo que se mantenga con la misma idea: trabajar, con ello llegará lejos.
El arte de parar penales
Murrieta se convirtió en figura del Mundial no solo por su presencia en el arco, sino por su capacidad para detener penales decisivos. Cuando le preguntan cómo lo hace, sonríe y responde con humildad: “No tenía referencia de ninguna jugadora. Era simplemente mi instinto y mis ganas de dejar a México en alto. Me ganaban más el corazón y el orgullo que cualquier nervio”.
No hay estudio de videos ni análisis sofisticado: solo corazón, reflejos y una convicción inquebrantable. “Nada en el futbol es fácil, sobre todo para una portera. Eres la última, no tienes margen de error. Si te equivocas, es gol. Por eso hay que trabajar mucho la mente”, explica con madurez.
Aprendizaje constante
En el América Femenil, Valentina comparte vestidor con figuras como Sandra Paños, la exguardameta del Barcelona, ganadora de cinco títulos de Liga, cuatro de la Copa de la Reina, tres de la Super Copa y tres de la Champions. Además fue seleccionada para los Mundiales de 2015 y 2019. Para Murrieta, tenerla cerca ha sido un regalo.
“Me ayuda muchísimo tenerla ahí, a ella y a Itzel Velasco. Son grandes compañeras y amigas. Me dicen que siga trabajando, que no me preocupe por los comentarios, que deje todo en la cancha y que disfrute”.
Y aunque sabe que llegar a la Primera División no es fácil, tiene claro que todo es parte del proceso. “Me dicen que tenga calma, que es un proceso y que mi momento va a llegar”, confiesa.
El mensaje de Memo y los sueños por venir
Su admiración por Iker Casillas y Guillermo Ochoa nació desde niña. Por eso, cuando recibió un saludo del propio Memo, el ídolo que inspiró a toda una generación, no pudo evitar emocionarse: “Saber que alguien que admiro mucho desde chiquita me mandó un saludo es algo muy feliz, la verdad”.
Valentina sueña en grande. Su próximo objetivo es claro: “Ahorita estoy soñando con estar convocada para la Sub-20 Femenil de la selección y ya más adelante, lo que Dios quiera ponerme en mi camino”.
Mientras tanto, Valentina entrena, aprende y sueña desde el arco, donde el ruido del estadio se apaga y solo queda el eco de su respiración, el latido de su corazón y el orgullo de saber que representa a México.