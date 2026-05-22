'Vasco' Aguirre: "Nadie está seguro"; pero 18 ya tienen su lugar en el Mundial
Javier Aguirre salió a apagar el ruido antes de que creciera. Lo hizo con el tono frontal que acostumbra y con una idea repetida durante toda la conferencia: el plan rumbo al Mundial 2026 no se ha movido un centímetro. Los jugadores de Chivas y Toluca no disputaron la liguilla porque así se acordó desde el principio con los dueños de los clubes, los 12 en total, y los seis futbolistas que compiten en Europa —Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, César Montes, Jorge Sánchez, Luis Chávez y Mateo Chávez— entran exactamente en la misma lógica. Son 18 nombres que ya tienen su boleto. Los ocho restantes se definirán en los próximos días.
"Se siguió el plan, no se afectó, no se rompió nada de lo que habíamos contemplado con los dueños de los equipos", explicó el 'Vasco', decidido a cerrar cualquier interpretación alrededor de la convocatoria. Cuando se le preguntó si los foráneos estaban en esa misma dinámica, respondió sin dudar: sí.
Lo que sí permanece abierto es el resto. Aguirre tiene hasta el 1 de junio y tiene claro que llegará a ser injusto: "Siempre faltará Pedro y sobrará Juan. Inglaterra dio su lista, muchos países la están dando y siempre hay conflicto. Me parece hasta normal y sano para el debate".
La gira de preparación será el filtro: Ghana en Puebla el día de mañana, 22 de mayo, Australia en Pasadena el 30, y un último ensayo ante Serbia en Toluca el 4 de junio, ya con el grupo completo y en busca del 11 ideal para enfrentar a Sudáfrica el 11 de junio en el Azteca.
"Aquí no hay nadie que esté seguro de momento", lanzó el entrenador. Y lejos de verlo como problema, celebró el ambiente interno: "Hace tiempo que no veía tanta ilusión por estar en la selección. Dejó de ser una carga para ser un orgullo".
El regreso de los foráneos
La selección sigue armándose por partes, condicionada por el calendario de la Liga MX y los calendarios de las ligas en Europa. Para el duelo ante Ghana todavía no estarán todos. Johan Vázquez, Santiago Giménez y Raúl Jiménez se incorporarán después de sus compromisos de clubes, pues la liga italiana y la Premier terminan su calendario el fin de semana. Orbelín Pineda llegará en las próximas horas. Otras opciones también son Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, quienes también terminan su participación en la liga española el próximo fin de semana.
Julián Quiñones, campeón goleador en la Liga Profesional Saudí con 33 goles en 31 partidos con Al Qadsiah, estará disponible para el partido ante Australia. Aguirre se deshizo en elogios sobre su logro: "Le cambiaron el entrenador a media temporada, le quitaron a Aubameyang y siguió haciendo goles". Para el técnico, Quiñones puede jugar en las tres posiciones de ataque y ya no solo aporta desequilibrio y potencia, sino también sacrificio defensivo, una faceta que antes le generaba dudas.
“Se repite esta historia de que un futbolista mexicano sea campeón goleador en otro país, es motivo de orgullo”, señaló el Vasco al recordar la década de los ochenta cuando Hugo Sánchez logró cinco títulos de goleo. “Es un buen muchacho, se lo merece…Julián es un gran profesional, lo ha demostrado. Ojalá nos venga a aportar cosas”.
Montes, fuera ante Ghana
César Montes quedó descartado para enfrentar a Ghana por una molestia en el tendón. Aguirre explicó que se trata de una decisión precautoria, pensando en los siguientes partidos y en evitar riesgos innecesarios en esta etapa final de preparación.
El 'Vasco' defiende a su capitán
Edson Álvarez llegó a la concentración con un nubarrón encima: su salida del Fenerbahçe generó ruido y especulaciones sobre una posible indisciplina. Aguirre lo cerró de un golpe. "No fue un acto de indisciplina. El nuevo técnico le comentó que no contaba con él, a la cara se lo dijo".
El capitán tiene contrato con el West Ham, que perdió la categoría en Inglaterra, y la opción de compra del Fenerbahçe no se ejecutará. Está, dijo el 'Vasco', "centrado, fuerte, le ha dado mucho a la selección".
Marcel Ruiz, la excepción
Aguirre hizo algo inusual: hablar públicamente de un jugador no convocado. Lo justificó porque Ruiz se lo merece. Antes de la primera convocatoria de esta fase final mandó una delegación a Toluca para evaluarlo junto al cuerpo médico del club. El diagnóstico fue contundente, pero Ruiz siguió jugando. "Contra todo pronóstico médico, sigue jugando. Es un caso excepcional". El técnico le llamó por teléfono. "Estuvo con nosotros mucho tiempo y merecía una llamada de mi parte". Y luego, la puerta entreabierta: "No puedo descartar a nadie".
Memo Martínez y Erik Lira, en la final
Los dos convocados que estuvieron desde el inicio del proceso mundialista tendrán permiso de acudir a la final de la liguilla con sus equipos. Aguirre lo ve como algo natural. "¿Por qué no? Son jugadores importantes para sus equipos. Me parece bien que puedan ir a celebrar o a estar hombro con hombro con los derrotados".
La liguilla como complicación y como ventaja
El formato de la Liga MX obliga a Aguirre a armar el equipo por goteo, igual que le tocó vivir en el 94 cuando trabajaba de auxiliar junto a Miguel Mejía Barón. Unos jugadores llegan eliminados desde la fase regular, otros desde cuartos, otros desde semis, los últimos desde la final. La complicación logística es real, pero también hay una ventaja: quienes llegan en forma, llegan con ritmo competitivo alto y bajo presión real. La lista sigue abierta incluso para los finalistas. Cuando le preguntaron por nombres como Jordan Carrillo, Charly Rodríguez u otros de Toluca y Tigres, que disputarán la final de Concacaf, o jugadores de los clubes en disputa, la respuesta fue inmediata: "Sí, güey, sí. ¿Qué entendiste, hijo? La lista está abierta".
Lo que busca ante Ghana
Para el primer ensayo Aguirre no espera una versión colectiva acabada. Con apenas unos cuantos entrenamientos completos, el objetivo inmediato es evaluar comportamientos individuales. "Va a ser complicado encontrar un buen funcionamiento colectivo mañana", aceptó. Lo que sí exige es claridad en cada puesto: lateral derecho, extremo izquierdo, delantero centro, presión alta, salida limpia, comportamiento táctico en distintos bloques.
Una final con sello mexicano
En medio de todo, Aguirre encontró tiempo para celebrar que la final de la Liga MX la disputan dos equipos dirigidos por entrenadores nacionales: Efraín Juárez y Joel Huiqui. Los colocó como parte de una nueva generación que empieza a tomar protagonismo, junto a Gonzalo Pineda, Jimmy Lozano, Nacho Ambriz, Memo Vázquez y el regreso del 'Piojo' Herrera. "Tenemos capacidad", afirmó.
El 'Vasco' y los porteros: 15 minutos de terror que nunca olvidó
Javier Aguirre lleva 30 años de entrenador y desde el primero aprendió algo: los porteros son un mundo aparte. Lo descubrió antes de ser técnico, desde el lado más incómodo posible. Jugando con el América, expulsaron al guardameta titular y ya había agotado los cambios. Alguien tenía que ponerse los guantes. Le tocó a él.
"Terrible actuación en 15 minutos, terrible. Contra el Atlético Español", recordó entre risas. El 'Vasco' se plantó bajo los tres palos sin más opción. La experiencia duró poco pero le dejó una marca permanente: entendió que ahí adentro hay una lógica distinta, un lenguaje propio, una especialidad que no se improvisa.
Desde que arrancó su carrera como técnico en 1996 —cuando salió Ricardo Antonio La Volpe del Atlante y entró él— tiene por costumbre acudir a los entrenamientos de porteros. No para intervenir, sino para observar y aprender. "Me gusta ver cómo les entrenan, cómo hacen, hablar con el entrenador. Son especialistas", explicó.
Y añadió algo que define su manera de dirigir: "Si delego totalmente en el entrenador y no participo en la toma de decisiones, me siento extraño", sostiene tras observar a Memo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo en los entrenamientos.
No es microgestión. Es una curiosidad sostenida durante tres décadas. El 'Vasco' quiere entender los 11 puestos, no solo los diez de campo.
La cuenta regresiva ya entró en la etapa definitiva. Dieciocho lugares están repartidos, ocho siguen en disputa. Ghana en Puebla y Australia en Pasadena serán los últimos dos capítulos antes de que el 'Vasco' cierre su lista y se acabe el debate.