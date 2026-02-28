Venados y la batalla fuera de la cancha: vender un proyecto sin ascenso
Desde que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció la desaparición del ascenso y descenso en 2020, los Venados FC empezaron a jugar un partido fuera del campo, convencer a marcas de apostar por ellos en una liga que ha perdido interés de los aficionados porque solo se compite por un trofeo.
“No es fácil invitar a marcas a que se conviertan en socios comerciales de cualquier equipo de la Liga Expansión por la falta de ascenso. Se tiene que hacer mucho trabajo”, explicó el director comercial del club yucateco, Sergio Pérez, a Sports Illustrated México.
En el proceso de estos casi seis años en los que desapareció la promoción y relegación de la Liga MX, los Venados entendieron que si pretendían mantener y sumar a más patrocinadores para hacer viable el club, debían vender todo el proyecto y no solo el primer equipo que juega en Expansión.
Así, cuando se acercan a un potencial socio comercial o es momento de renovar con uno de las más de 40 marcas con las que trabajan, les explican que cuentan con una estructura que incluye a más de 650 niños entre su escuelita y fuerzas básicas y un equipo femenil, además de un plan a largo plazo para solidificar una institución que lleva 13 años.
“A las marcas les hacemos una estrategia específica que no dura solo los 7 u 8 meses que competimos, sino todo el año. Tenemos una continua preparación para tener a los patrocinadores contentos. Queremos que nos vean como una oportunidad y el canal de comunicación ideal para llegar a sus clientes”, añadió el ejecutivo.
Buscan que los retornos de inversión que les piden las marcas se reflejen en métricas como impactos en las transmisiones de televisión y en redes sociales, más allá de activaciones en los estadios, en donde se ha vivido una baja asistencias por la falta de ascenso. Se enfoncan en una estrategia para atacar el nicho que cada aliado busca.
“Buscamos ofrecerles a las marcas paquetes a la medida que vayan enfocados en el segmento al que están dirigidos. Hacemos un esquema de comunicación diferente al que tenemos con la refresquera que con la cervecera. El trabajo está en encontrar qué es lo que ellos buscan, hacerles algo especial y que se pueda atacar con la comunicación a ese nicho”.
Pérez dice que a Venados le ha funcionado esta forma de trabajo, por ello cuando se unieron a los siete equipos de Expansión que fueron al TAS a demandar a la FMF y les quitaron el subisidio de 20 millones de pesos anules por pedir la reinstalación del ascenso y descenso, no sufrieron estragos.
Viven “su mejor momento comercial”, no en los altos montos de los acuerdos, sino en mantener un balance en lo que se ingresa y lo que se gasta.
“Trabajamos como una empresa corporativa, no con base en pasiones. Mucha gente nos comenta por qué no somos de los mejores equipo o por qué no tenemos las mejores contrataciones. Nuestro proyecto tiene forma y fondo, no es contratar por contratar, sino hacer un proyecto redituable. Un proyecto en Expansión puede ser rentable si se hacen las cosas bien”, afirmó Pérez.
La demana que acompañaron ante el TAS provocó una resolución en la que se prometió el regreso del ascenso y descenso en la siguiente temporada, pero en Venados no lo dan como un hecho y por ello no prometen eso a la hora de negociar acuerdos.
“Nosotros no prometemos nada que no sabemos si va a pasar. Trabajamos día a día. Lo único que prometemos es que somos un proyecto serio que va a durar muchos años más”.
En medio de la incertidumbre, los Venados presumen un proyecto estable en lo económico, a pesar de competir en una liga que cada campaña pierde interés por la falta de un premio deportivo.