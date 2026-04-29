Entre la tradición y las nuevas narrativas: Historias de los Cuartos de final de la Liga MX femenil
Los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil presentan duelos con historias contrastantes: Cruz Azul y Rayadas se enfrentan por primera vez en esta fase, con ventaja reciente para las regias; América parte como favorita ante Juárez, equipo al que ha dominado y busca evitar otro fracaso en finales; Guadalajara y Pachuca protagonizan la serie más equilibrada, reviviendo una rivalidad histórica desde la primera final de 2017; mientras que Tigres llega con poder ofensivo y dominio reciente sobre Toluca.
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Cruz Azul vs. Rayadas
Esta es la primera vez que Cruz Azul y Rayadas se enfrentan en un partido de Liguilla dentro de los nueve años de historia de la Liga MX femenil. La escuadra regia llega con un solo partido perdido y después de perder el liderato en la última fecha del torneo regular.
En los últimos cinco enfrentamientos la balanza cae del lado del equipo del norte con cuatro victorias sobre una de las celestes, sin embargo, ese único triunfo fue una goleada 4-0 en la Jornada 6 del Apertura 2025. Este encuentro es inédito en la Liguilla mexicana.
Últimos enfrentamientos
Clausura 2026 (J4): Rayadas 2-1 Cruz Azul
Apertura 2025 (J6): Cruz Azul 4-0 Rayadas
Clausura 2025 (J10): Cruz Azul 2-3 Rayadas
Apertura 2024 (J9): Rayadas 1-0 Cruz Azul
Clausura 2024 (J5): Rayadas 5-0 Cruz Azul
¿Dónde verlo?: Vix y Youtube de la Liga MX femenil, hoy a las19:00 horas.
Juárez vs. América
América llega como favorita al título tras arrebatar la cima en la última jornada. Las líderes buscan consolidar el torneo y levantar el trofeo, pero el desafío está en no dejar escapar una vez más el campeonato como lo han hecho en las últimas dos finales. Las azulcremas han perdido cinco finales en los últimos cuatro años y sólo han sumado dos estrellas.
La última vez que se enfrentaron a las Bravas de Juárez en Cuartos de final fue hace un año con victoria para las Águilas y en los últimos cinco enfrentamientos las fronterizas no han podido ganarles a las americanistas. Uno de los boletos a Semifinales se definirá de este cruce entre el primero y el último lugar de la tabla.
Últimos enfrentamientos
Clausura 2026 (J7): FC Juárez 1-1 América Femenil
Apertura 2025 (J12): América Femenil 4-0 FC Juárez
Clausura 2025 (Cuartos Vuelta): América Femenil 5-0 FC Juárez
Clausura 2025 (Cuartos Ida): FC Juárez 2-2 América Femenil
Apertura 2024 (J8): América Femenil 2-1 FC Juárez
¿Dónde verlo? En FOX One y Tubi, hoy a las 21:00 horas.
Guadalajara vs. Pachuca
El duelo más cerrado de la llave de Cuartos de final será entre las Tuzas y El Rebaño, el cuarto y quinto lugar de la tabla general del Clausura 2026. Este partido está cargado de simbolismo, la historia entre estos dos clubes se remonta al primer torneo ––Apertura 2017––, cuando llegaron a la primera Final de la Liga MX Femenil. Chivas levantó el trofeo y el segundo volvió a conseguirlo frente a Pachuca en el lejano Clausura 2022. Por cuarta ocasión se encontrarán en Liguilla, aunque esta vez más temprano y esto podría definir el rumbo: el tercer título para Chivas o el segundo para Pachuca.
Últimos enfrentamientos
Clausura 2026 (J12) Chivas 1 - 1 Pachuca
Apertura 2025 (J16) Pachuca 2 - 1 Chivas
Clausura 2025 (J16 )Pachuca 1 - 0 Chivas
Clausura 2024 (J15) Chivas 1 - 1 Pachuca
Apertura 2023 (J10) Pachuca 1 - 2 Chivas
¿Dónde verlo? En FOX One y Tubi, a las 19:07 horas, este jueves 30 de abril.
Toluca vs. Tigres
El duelo entre Toluca y Tigres promete ser un choque marcado por la contundencia ofensiva. Ambos equipos cuentan con las máximas artilleras del torneo, Eugénie Le Sommer y Diana Ordóñez, quienes han brillado al acumular 18 goles cada una en la fase regular, para un total combinado de 36 anotaciones. Tigres destaca además como una de las escuadras más equilibradas: presume la tercera mejor ofensiva con 41 tantos y una sólida defensa que solo ha permitido 13 goles. En contraste, el conjunto mexiquense ha mostrado fragilidad en la zaga, recibiendo 26 anotaciones. A esto se suma un dominio reciente de Tigres, ya que Toluca no ha logrado imponerse en sus últimos cinco enfrentamientos, algunos de ellos con goleadas.
Últimos enfrentamientos
Clausura 2026 (J4) Toluca 1 - 2 Tigres
Apertura 2025 (J1) Tigres 1 - 1 Toluca
Clausura 2025 (J4) Tigres 5 - 0 Toluca
Apertura 2024 (J5) Toluca 0 - 6 Tigres
Clausura 2024 (J7) Toluca 0 - 7 Tigres