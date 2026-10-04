¿Villano o héroe? Rafa Márquez y sus claroscuros contra EU en el Clásico de Concacaf

Si hay un rival que conoce lo mejor y lo peor de Rafa Márquez, ese es Estados Unidos. Y es que el 'Kaiser', como jugador de la Selección Mexicana, enfrentó en 14 ocasiones al conjunto de las barras y las estrellas, y así como fue figura indiscutible, también supo ser el villano. A continuación, repasamos sus mejores y sus peores momentos ante el acérrimo rival.

Los mejores momentos de Rafa vs Estados Unidos

Su primer Clásico y un pase a una final histórica

La primera vez que Rafa Márquez se enfrentó a Estados Unidos quedó grabada como un recuerdo imborrable. Fue en las semifinales de la Copa Confederaciones 1999, disputadas en el Estadio Azteca. El 'Kaiser', de apenas 20 años, saltó como titular acompañado por figuras de la talla de Jorge Campos, Pável Pardo, Cuauhtémoc Blanco y Ramón Ramírez.

El partido tuvo que definirse en tiempos extras, donde Cuauhtémoc anotó el gol de oro para el 1-0 y el pase a la gran final, en la que México a la postre venció a Brasil para coronarse campeón por primera y única vez en este torneo.

La remontada soñada en la Copa Oro 2011

Esta fue una de las grandes hazañas, no solo de Rafa, sino del futbol mexicano en general. Aztecas y estadounidenses se citaron en la final de la Copa Oro 2011. Los norteamericanos parecían encaminarse a una victoria cómoda cuando en solo 15 minutos Michael Bradley y Landon Donovan ya habían puesto el 0-2 en el marcador.

Fue ahí cuando, como gran capitán, Rafa Márquez tomó las riendas de la zaga y ejerció el liderazgo necesario para sostener el empuje de la remontada. La gesta culminó en una goleada histórica de 4-2 con un doblete de Pablo Barrera, un tanto de Andrés Guardado y el recordado golazo de vaselina firmado por Giovani dos Santos.

El día que acabó la “Maldición de Columbus”

Así como su primer Clásico de Concacaf fue especial, también lo fue su último duelo contra Estados Unidos. Para ello hay que remontarse al año 2016, en las eliminatorias del Mundial de Rusia. En cuatro visitas previas, México nunca le había podido ganar a Estados Unidos en Columbus, Ohio, cayendo siempre por el marcador de 2-0. Por esta razón, los norteamericanos solían llevar sus compromisos más importantes contra el Tricolor a dicha sede, la cual hasta ese momento era considerada un territorio imbatible.

Pero para el quinto capítulo, la historia cambió. El partido se encontraba empatado 1-1 tras los goles de Miguel Layún y Bobby Wood. Sin embargo, en el último minuto del encuentro, en un tiro de esquina, Rafa Márquez se sumó al ataque y, con un cabezazo, anotó el 1-2 definitivo para romper con la “Maldición de Columbus”.

Los peores momentos de Rafa vs Estados Unidos

La derrota más dolorosa en Mundiales

Pero así como conoció la gloria, Rafa Márquez también probó la amargura del fracaso ante los estadounidenses. El mayor ejemplo de esto ocurrió en la Copa del Mundo de 2002. México venía de dar la sorpresa al avanzar invicto y líder de un grupo compartido con Italia, Croacia y Ecuador. Para los octavos de final el panorama lucía inmejorable: enfrentarse a un viejo conocido de la zona.

Era la primera vez que ambas escuadras se enfrentaban en una cita mundialista. Pero lo que México vislumbraba como una fiesta terminó en pesadilla: los goles de Brian McBride y Landon Donovan sentenciaron el famoso “Dos a cero” a favor de Estados Unidos. A esto se le sumó que, sobre el final del partido, el capitán mexicano le dio un cabezazo y una patada por la espalda a Cobi Jones, producto de la impotencia, lo que le valió la tarjeta roja directa y dejó al equipo con diez hombres cuando más lo necesitaban.

La tarjeta roja en las eliminatorias de 2009

Aquella tarde de 2002 no fue la única ocasión en la que Márquez perdió la cabeza en este clásico. Siete años más tarde la historia se repitió en 2009, cuando el cuadro mexicano visitó a su vecino del norte para la primera fecha de las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

Los locales se pusieron adelante con un tanto de Michael Bradley. Aun así, México mantenía vivas las esperanzas de empatar. Sin embargo, al minuto 65, en una jugada donde el balón ya no estaba en disputa, Rafa pateó al arquero Tim Howard, resultando expulsado nuevamente y dejando la situación todavía más complicada para el equipo. Al final, el cuadro estadounidense aprovechó esto y se llevó el triunfo 2-0 con doblete de Bradley.

La caída del gigante de la Concacaf

Pero también hubo una tragedia que vivió de principio a fin dentro de la cancha, la cual ocurrió en la final de la Copa Oro 2007, en la que México y Estados Unidos disputaron el título de la zona. Hasta ese momento, ambos países se habían enfrentado en dos finales continentales, ambas ganadas por los aztecas.

En aquella ocasión, Rafa disputó todo el encuentro, pero no pudo evitar el tropiezo del Tricolor por 2-1. Andrés Guardado había adelantado a los de verde, pero un gol de penal de Donovan y un potente disparo de Benny Feilhaber le dieron el título al acérrimo rival, marcando el final de la racha ganadora del Tricolor sobre los estadounidenses en finales.

Un nuevo capítulo para el 'Kaiser' ahora desde el banquillo

Este sábado 3 de octubre, a las 20:00 horas, Rafa Márquez afrontará su primer Clásico de la Concacaf como director técnico de la Selección Mexicana. Para ello, el 'Kaiser' buscará olvidar los tragos amargos y revivir sus mejores momentos, ahora con esta nueva faceta.