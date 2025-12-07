Ganadores y perdedores de una temporada de Fórmula 1 palpitante
Los ganadores y los perdedores de una temporada 2025 de Fórmula 1 palpitante, decidida este domingo en Abu Dabi con el título de Lando Norris.
Te puede interesar: Verstappen, un campeón pese a ceder la corona
Los ganadores
McLaren, título in extremis
Hubo momentos en los que parecía que McLaren, que había diseñado el mejor y más consistente coche, estaba haciendo todo lo posible por entregar un quinto título mundial a Max Verstappen, especialmente cuando los coches de Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por una infracción técnica en Las Vegas.
Ese error se agravó una semana después en Catar, cuando no entraron a boxes con el resto, costándole a Piastri una victoria y acercándolo peligrosamente al título.
Pero mantuvieron la calma y con el tercer puesto de Norris en Abu Dabi lograron su 13º título de pilotos, el primero desde Lewis Hamilton en 2008. Ya habían asegurado el título de constructores con seis carreras por disputar y terminaron con 833 puntos, muy por delante de Mercedes.
Verstappen, ya una leyenda
Aunque no ganó su quinto título consecutivo, Max Verstappen salió de la temporada con su reputación fortalecida, tras sostener una batalla solitaria ante los poderosos McLaren.
Con un coche inferior, el neerlandés luchó por el título incluso cuando parecía descartado. Llegó al cierre del campeonato con opciones reales y terminó con ocho victorias, más que nadie.
Su perfil cambió en 2025: más sereno, más humano, quizá influido por su paternidad en mayo. Hoy, dentro de la Fórmula 1, su estatus entre los más grandes de todos los tiempos ya no se discute.
Los mejores novatos
De los seis novatos de la temporada, tres brillaron con fuerza.
Kimi Antonelli, pese a errores visibles, firmó una sólida campaña con Mercedes y se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole en clasificación.
Isack Hadjar, con apenas 21 años, terminó 10 veces en el Top 10 y subió al podio en Países Bajos, lo que le valió su ascenso a Red Bull.
Oliver Bearman, por su parte, destacó con Haas, superando a Esteban Ocon en el campeonato y logrando actuaciones memorables en Suzuka y México.
Cadillac, made in USA
Más allá de Haas, ninguna llegada simboliza mejor el crecimiento del automovilismo estadounidense que Cadillac. Su entrada al Mundial de Fórmula 1 dará un impulso clave al mercado de Estados Unidos.
Con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, no pelearán por títulos, pero prometen una temporada sólida.
Fórmula Uno, éxito en el cine
El crecimiento mediático del deporte también pasó por el cine y el streaming. El documental Drive to Survive y la película F1 The Movie, protagonizada por Brad Pitt, llevaron la categoría a otro nivel de popularidad.
Dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, con apoyo de Lewis Hamilton, la cinta ya supera los 600 millones de dólares en taquilla.
LOS PERDEDORES
Hamilton, brillo y decepción
El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari sacudió a la Fórmula 1, pero el resultado fue una temporada para el olvido. Su único triunfo llegó en el esprint de China, sin subir al podio en domingo.
Lee también: Ferrari - Hamilton, un lujoso matrimonio que pasó de la ilusión a la frustración
"Ha sido la peor temporada de mi vida", confesó el británico tras Las Vegas. Con 40 años, su futuro ya genera dudas en el paddock.
Verstappen, sin un compañero fiable
Mientras Verstappen brilló, Red Bull volvió a sufrir con su segundo asiento. Liam Lawson fue relevado rápidamente por Yuki Tsunoda, pero el japonés tampoco respondió.
Con solo seis Top 10 en todo el año, perdió su asiento ante Hadjar. Red Bull cayó al tercer lugar del campeonato de constructores.
Colapinto, ni un solo punto
Tras su debut con Williams, el argentino Franco Colapinto regresó a la parrilla con Alpine, pero no logró sumar un solo punto en toda la temporada.
Con 22 años, su única noticia positiva es que tiene asiento confirmado para 2026, cuando entrará en vigor un nuevo reglamento técnico que Alpine espera aprovechar.