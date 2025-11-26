Greta Espinoza: El corazón indestructible del imperio felino
Greta Espinoza ha construido su carrera a paso de leyenda en Tigres Femenil. La capitana, líder natural y guardiana de la zaga felina. Aquella niña que nació en Tijuana —a un paso de la frontera–– se convirtió en la columna vertebral del equipo más dominante de México.
Desde la niñez la tijuanense tuvo claro que su vida giraría entorno al deporte. Primero en ballet, gimnasia y después natación. Fue a los 7 años que eligió el futbol empujada por la decisión de su madre de elegir solo un deporte durante un año.
Cerca de su entorno no había equipos para niñas y se forjó en equipos varoniles de futbol rápido. Y más tarde, jugó en Juventus Tijuana, un equipo que fue testigo temprano de su crecimiento.
Sin una Liga Femenil en México, tuvo que migrar a Europa siguiendo los pasos de la emblemática Charlyn Corral. En 2017 fichó por el Levante. Aquella etapa en Europa redefinió su estilo, fortaleció su temple y expandió sus horizontes futbolísticos.
Cuando terminó su ciclo con el Levante aceptó la oferta de Tigres Femenil, que acababa de ganar su primer título en la Liga Mexicana —Clausura 2018––. Ese comienzo terminó convirtiéndose en una historia de arraigo y gloria con el tiempo.
En 15 torneos con el club Greta se transformó en una pieza inamovible, una defensora cuya seguridad y lectura de juego han sostenido a Tigres en noches memorables.
Su apodo —La Dama de Hierro–– no surgió por casualidad. En la defensa: Greta es sinónimo de firmeza. Su capacidad para aparecer en momentos clave también se refleja en los números. Ha anotado 6 goles en Liguilla, varios de ellos determinantes y durante el Apertura 2023 marcó cuatro en temporada regular, su máxima cuota de goleo, pese a que no es su principal labor en el campo.
Su consistencia quedó plasmada nuevamente en este Apertura 2025, donde fue titular en 16 de 17 partidos, reafirmando su condición de pilar indiscutible. Y en cuanto a conquistas su palmarés habla por sí solo: 6 títulos con Tigres de 7 posibles en su etapa, que incluyen momentos memorables.
Pese a ser defensa, Greta ha anotado tres goles en Finales: en el Apertura 2024 con un gol en solitario a favor de Tigres en la Ida, en la Final de Ida del Clausura 2021 contra Chivas, en la Final de Ida del Apertura 2021 en el empate ante Rayadas.
Greta Espinoza es más que una defensora. Tigres encontró no solo una central confiable también a una figura que encarna la esencia de un equipo acostumbrado a ganar. Lo demostró con su discurso en la desventaja 3-0 ante América. Su voz emergió en medio de la adversidad. Fue ella quien alentó al equipo, hoy el más campeón del futbol mexicano.