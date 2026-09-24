Haaland reinicia con doblete el camino de Noruega en Nations League

Noruega, verdugo de Brasil en los Octavos del Mundial 2026, derrotó 3-2 a Dinamarca con doblete de Erling Haaland este jueves en la primera jornada del Grupo A4 de la Liga de Naciones europea, disputado en Oslo.

Los Vikingos exhibieron dos caras: letales en ataque, con goles de Oscar Bobb (13') y dos de Haaland (17' y 73'), como débiles en defensa, permitiendo que Dinamarca igualara una desventaja de dos tantos, con los goles de Mikkel Damsgaard (25') y Rasmus Höjlund (60').

Con esta victoria, Noruega empata en el liderato de la llave con Portugal, que se impuso 1-0 a Gales, antes de recibir a los lusos el próximo domingo en Oslo.

En este derbi nórdico, los noruegos creyeron tenerlo todo hecho al cuarto de hora, cuando ya contaban con una ventaja de dos goles: Bobb, joven extremo del Fulham, abrió la cuenta con un remate cruzado desde el interior del área y muy parecido, pero desde el costado izquierdo, fue el primer tanto de Haaland.

Los daneses reaccionaron y primero marcaron con una falta directa que Damsgaard colocó por encima de la barrera, aunque bastante centrada y sorprendentemente el portero Nyland no reaccionó.

A la hora de juego lograron el empate con un cabezazo a bocajarro de Höjlund aprovechando la pasividad de la defensa local. Pero Haaland salió al rescate de su equipo con un potente zurdazo desde el interior del área.

Con el doblete de este jueves, el jugador del Manchester City llega a los 64 goles en 56 partidos internacionales... y sólo tiene 26 años, cumplidos durante el pasado Mundial.

El domingo en la capital noruega se vivirá un duelo de pistoleros entre Haaland y Cristiano Ronaldo.