Home Run Derby LMS 2026: 5 historias que marcarán el histórico primer festival de cuadrangulares
Este 2026, el calendario de la Liga Mexicana de Softbol marcará un hito sin precedentes al celebrar el primer Home Run Derby en la historia del circuito profesional mexicano. La sede no podía ser otra que el Estadio Domingo Santana, La Fortaleza, en León, Guanajuato, un recinto que se ha convertido en uno de los epicentros del softbol nacional.
Ocho de las cañoneras más temibles de la liga se enfrentarán en rondas de dos minutos, en las que tendrán un tiempo fuera opcional de 20 segundos y un bono de out extra por cada tres cuadrangulares conectados consecutivamente.
Jazmyn Jackson, la reina de la Triple Corona busca un nuevo trono
Si hay un nombre que impone respeto en la caja de bateo, es el de Jazmyn Jackson. La estrella de los Diablos Rojos Femenil llega al Derby como una de las favoritas y además como una auténtica leyenda viviente de la LMS.
En 2025, Jackson grabó su nombre en letras de oro al convertirse en la primera jugadora en la historia de la liga en conquistar la Triple Corona de Bateo, liderando el circuito en promedio (.519), cuadrangulares (10) y carreras producidas (32). En la temporada actual, ya encabeza la liga con siete vuelacercas.
Su experiencia internacional con el Team USA, donde fue MVP del Campeonato Mundial 2016 con un promedio de .591, le otorga un temple competitivo que será difícil de quebrar bajo las luces de León.
Corinth McMillan, la potencia récord de la NCAA llega a León
La historia de Corinth McMillan es la de una irrupción meteórica. La jardinera central de las Charros de Jalisco Femenil aterrizó en México precedida por una fama demoledora: fue la máxima jonronera de todo el softbol colegial de Estados Unidos en 2025.
Con 31 cuadrangulares en su última temporada con Virginia Tech, McMillan firmó una de las diez campañas más explosivas en la historia de la NCAA, lo que la llevó a ser una selección alta en el draft de la liga Athletes Unlimited.
En su año de debut en la LMS, McMillan ha confirmado que su poder se traduce perfectamente a los parques mexicanos. Actualmente ocupa el cuarto sitio en la tabla de más jonrones de la temporada con cuatro vuelacercas, pero su peligrosidad va más allá: lidera la liga en porcentaje de embasarse con .567, lo que indica una disciplina en el plato que le permite seleccionar el lanzamiento perfecto para castigar.
Rachel García, el orgullo de León y una leyenda olímpica en casa
Rachel García será este lunes la anfitriona y el estandarte de las Bravas de León. García es, posiblemente, la atleta más condecorada que ha pisado la LMS.
Medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y doble ganadora de la Honda Cup —premio a la mejor atleta universitaria de EE. UU—, Rachel es una jugadora total que domina tanto desde el círculo de lanzadora como con el madero en la mano .
En su debut este 2026 con las Bravas, ha mantenido un promedio de bateo superior a.400 y ya suma tres cuadrangulares, incluyendo momentos de alto impacto como un Grand Slam.
Su duelo personal con Jazmyn Jackson es uno de los platos fuertes, reviviendo rivalidades de sus años universitarios en California.
Erika Piancastelli, la experta en Derbys que representa a Italia y Veracruz
Si alguien sabe cómo ganar un concurso de cuadrangulares, esa es Erika Piancastelli. La estrella italiana de El Águila de Veracruz cuenta con un antecedente que hiela la sangre de sus rivales: en 2022 fue nombrada MVP del Home Run Derby de la MLB en Londres, tras conectar 15 jonrones en una sola ronda.
Piancastelli aporta un perfil cosmopolita y una experiencia en ligas de élite como la Diamond League de Japón y la Athletes Unlimited de Estados Unidos.
Hija de atletas olímpicos, Erika posee récords históricos en McNeese State, incluyendo 75 cuadrangulares de por vida en la NCAA.
En su primera temporada con las Gloriosas en México, ha mostrado su clase con tres vuelacercas y un promedio de .316. Su técnica de bateo, inspirada en figuras como David Ortiz, se caracteriza por una rotación de cadera explosiva que genera una velocidad de salida de la bola impresionante.
Suka van Gurp, el poder neerlandés y la esperanza de Monterrey
La presencia de Suka van Gurp añade un sabor internacional único al evento. La infielder de las Sultanes Femenil, nacida en Curazao y seleccionada nacional de los Países Bajos, es una de las bateadoras más completas del circuito. En 2025, Van Gurp terminó como la segunda mejor de toda la liga en slugging (.754) y OPS (1.275), cifras que solo una bateadora de élite puede registrar.
Campeona europea en 2022 y All-Star en el Mundial de 2024, Van Gurp ha declarado abiertamente que su único objetivo es el campeonato para la afición regiomontana. Con dos cuadrangulares en lo que va de la campaña 2026, Suka es conocida por su agresividad y su capacidad para conectar extrabases en momentos de alta presión.