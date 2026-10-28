HYROX regresa a CDMX con cuatro días de competencia y figuras internacionales

HYROX regresa a Ciudad de México desde este jueves 29 de octubre hasta el próximo domingo para celebrar su tercera edición en la capital, en un fin de semana que además congrega miles de aficionados por la Fórmula 1 y el Día de Muertos.

La sede de Hyrox México será el Centro Banamex, donde miles de atletas competirán durante cuatro días en un evento que incluye pruebas individuales, dobles, relevos y categorías adaptativas.

La competencia conserva el formato que distingue a HYROX: ocho kilómetros de carrera, divididos en tramos de un kilómetro, con una estación de ejercicio funcional después de cada kilómetro. SkiErg, empuje y arrastre de trineo, burpee broad jumps, remo, farmer’s carry, desplantes con saco y wall balls pondrán a prueba la resistencia y la fuerza de los participantes. En Pro, las cargas son mayores y administrar el ritmo puede ser crucial.

El viernes será el día de las pruebas individuales Pro: los hombres competirán entre las 10:50 y las 12:10, y las mujeres de las 12:50 a las 13:20, según el programa provisional. El sábado por la noche se disputarán las pruebas de dobles Pro. La prueba femenil está programada entre las 19:50 y las 20:20; el segmento masculino cerrará la etapa de ese día de 21:00 a 22:00. Entre las parejas a seguir está la integrada por los mexicanos Aldo Lozano y Mario Habib Fierro Elías, que llega con una marca de referencia de 54:12.

En Pro varonil, Alan Carrillo será uno de los mexicanos a seguir: llega como poseedor del récord nacional de 57:42, establecido en el Campeonato Mundial de Estocolmo. También destaca Aldo Lozano, inscrito en individual y en dobles con Mario Habib Fierro Elías. El estadounidense Hunter McIntyre, cuya marca de referencia registrada en la lista de salida es 53:21, aparece como uno de los principales rivales de la delegación mexicana.

La rama Pro femenil tendrá a Andrea Domínguez Lassard y Bianca Sierra entre las mexicanas mejor colocadas por marca de referencia. En Open, Sebastián Fernández y Luis Felipe Jiménez Anaya figuran entre los varones nacionales más rápidos; en femenil, destacan Susana Arámbula, Paloma Sendra, Alexa Hernández e Ingrid Drexel. Durante cuatro días, los mexicanos competirán en casa contra atletas de otros países.