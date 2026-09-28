Luego de un mal inicio en la Nations League, Costa Rica ha recurrido a sus leyendas para evitar el fracaso y una eliminación prematura. Bryan Ruiz ha sido nombrado como nuevo director técnico de los ticos y, entre sus primeras decisiones en el banquillo, destaca el regreso de Keylor Navas para defender el arco nacional.

Este lunes 18 de septiembre, a través de un comunicado, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) hizo oficial la destitución de Fernando Batista como entrenador de la selección mayor. Lo anterior derivó de sus recientes derrotas, por 3-4 como local ante Curazao y 2-0 de visita frente a Haití, resultados que colocan al cuadro centroamericano en el quinto lugar del Grupo A de la Nations League, al borde de la eliminación y poniendo en riesgo su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

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Para afrontar esta emergencia, Bryan Ruiz, exfigura tica con paso por clubes europeos como el PSV, Fulham y Sporting de Lisboa, regresa al combinado patrio, pero esta vez desde el banquillo, asumiendo la responsabilidad como director técnico interino para los próximos compromisos del torneo.

Se reencuentran los capitanes de la generación dorada

De acuerdo con información de ESPN, Ruiz ha buscado rodearse de sus hombres de máxima confianza. Entre ellos destaca el llamado a Keylor Navas, actual guardameta de Pumas con un gran paso en el Real Madrid, donde conquistó 3 Champions League, y en el PSG.

La intención del nuevo estratega es que el arquero de 39 años aporte su veteranía, liderazgo y solidez bajo los tres postes para encarar esta crisis deportiva. De este modo, Ruiz y Navas, protagonistas del histórico Mundial de Brasil 2014, donde lideraron al grupo de la muerte y alcanzaron los cuartos de final, unen fuerzas nuevamente para encarar juntos este nuevo reto.

Sin margen de error para avanzar a cuartos de final

Cabe recordar que únicamente los dos primeros lugares de cada sector avanzarían a la fase de eliminación directa del torneo continental. Para lograr la hazaña, Costa Rica está obligada a conseguir los seis puntos en sus siguientes dos encuentros y esperar una combinación favorable de resultados.

Además, este certamen sirve como vía de clasificación para la Copa Oro 2027, por lo que quedar fuera en la fase de grupos obligaría al conjunto tico a buscar su boleto a la justa por la vía larga de las preliminares y el play-in.

Próximos juegos de Costa Rica:

* Nicaragua vs. Costa Rica – 1 de octubre | 20:00 horas

* Costa Rica vs. Haití – 4 de octubre | 18:00 horas

El Grupo A al momento:

1. Curazao: 6 pts (DG +6) | Zona de clasificación a Cuartos de Final

2. Haití: 6 pts (DG +3) | Zona de clasificación a Cuartos de Final

3. República Dominicana: 6 pts (DG +2)

4. Trinidad y Tobago: 0 pts (DG -2)

5. Costa Rica: 0 pts (DG -3) | Zona de descenso

6. Nicaragua: 0 pts (DG 0) | Zona de descenso