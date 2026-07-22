Adiós al Mundial 2026; las principales ligas comienzan su preparación para la siguiente temporada
Los fanáticos del futbol están ávidos de partidos, por lo que apenas terminó la Copa del Mundo ya cuentan las horas para que comiencen las más importantes ligas del continente europeo, las cuales ya inician actividad en menos de un mes.
Con la final celebrada el pasado 19 de julio, y los primeros partidos oficiales iniciando el 16 de agosto, serán menos de 30 días los que se tendrán que esperar para que la pelota vuelva a rodar, eso sin contar los partidos de preparación que arrancan esta misma semana.
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Premier League
La liga inglesa comenzará el viernes 21 de agosto con la presencia del campeón defensor, el Arsenal, que abrirá la temporada 26/27 recibiendo al recién ascendido Coventry City.
Pero antes de la Premier, la actividad en Inglaterra iniciará un fin de semana antes con la celebración de la Community Shield, que enfrenta al campeón de liga contra el campeón de la FA Cup. Para el domingo 16 de agosto, Arsenal chocará contra Manchester City desde Wembley.
La Liga
El futbol español será de los primeros en retomar actividad, comenzando su primera jornada el 16 de agosto, mismo día que la Supercopa inglesa. El primer fin de semana en la liga española tendrá triple cartelera con los partidos Racing de Santander vs Villarreal, RCD Espanyol vs Levante y Celta de Vigo vs Osasuna, en donde destaca el regreso del Racing a la Primera División después de más de una década de ausencia.
Serie A
Por el contrario, una de las ligas que más tardará en regresar, con una espera de más de un mes desde que terminó el Mundial, es la liga italiana, que comenzará sus partidos el sábado 22 de agosto.
Con una cartelera cuádruple, los primeros juegos del fin de semana serán: Udinese vs Como, Inter vs Monza, Parma vs Cagliari y Genoa vs Napoli.
Bundesliga
La que más se tardará en volver es la liga de Alemania, comenzando actividad hasta el viernes 28 de agosto en lo que es su tradicional apertura con el campeón defensor. En este caso será el Bayern Múnich, que recibirá en casa al VfB Stuttgart en el único juego del día.
Una semana antes, el sábado 22 de agosto, la acción en Alemania iniciará con la Supercopa del país, en donde también estará presente el Bayern, que se enfrentará al Borussia Dortmund, como ya es casi costumbre cada año.
Ligue 1
La liga francesa es un caso similar a la alemana e inglesa, pues su primer partido llegará después de la Supercopa nacional, a celebrarse el domingo 16 de agosto, en la cual se medirán el PSG y el RC Lens, una de las mayores sorpresas de la temporada pasada.
La acción en el campeonato liguero iniciará el domingo 23 de agosto, cuando el Olympique de Marsella reciba al Racing Club de Estrasburgo.
Champions League
Tanto la Liga de Campeones como sus competencias hermanas, la Europa League y la Conference League, iniciarán en la misma semana su fase de liga.
La Champions comenzará el martes 8 de septiembre, mientras que la Europa League y la Conference League lo harán el jueves 10 del mismo mes.
LAS QUE YA EMPEZARON
De este lado del charco, la espera fue mucho menor, pues incluso torneos como la Liga MX y la MLS retomaron actividad con la Copa del Mundo 2026 aún disputándose. Ambas ligas iniciaron el pasado jueves 16 de julio, es decir, entre la ronda de semifinales y los partidos por el tercer lugar y la gran final.
Mientras que la Liga MX comenzó con dos partidos, la MLS lo hizo con tres, y ya para mitad de semana jugarán una jornada más de sus torneos; la liga mexicana lo hará con un Cruz Azul vs Puebla y Toluca vs UNAM el martes 21 de julio, mientras que la liga estadounidense iniciará su segunda jornada tras el parón con hasta 15 partidos el miércoles 22.
Otro que está por comenzar es el torneo argentino, el cual tendrá su jornada 1 este jueves 23 de julio, cuando Belgrano vs Central y Sarmiento vs Argentinos abran el telón apenas cuatro días después de que concluyó la Copa del Mundo 2026.