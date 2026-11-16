Alemania despertó su poderío goleador y aplastó por 5-0 a Países Bajos para cerrar la fase de grupos como líder del A2 y meterse a los cuartos de final de la Nations League. Además, la contundente victoria teutona dejó sin posibilidades a Grecia, que hasta esta jornada llegaba como el gran “caballo negro” del sector.

El duelo entre germanos y neerlandeses por la sexta y última fecha de grupos se celebró este lunes 16 de noviembre en el Estadio Olímpico de Berlín. Los dirigidos por Jürgen Klopp llegaban obligados a ganar para evitar el fracaso de quedar eliminados en primera ronda, pero enfrente tenían a una “Naranja Mecánica” que venía de propinarle un 7-0 a Grecia, la goleada más grande en la historia de este torneo.

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El primer tiempo fue cerrado, con pocas llegadas de ambos bandos. Aun así, conforme fue avanzando el encuentro, Alemania parecía más cerca del tanto que abriera el marcador. Al minuto 30, Derry Scherhant sacó un tiro cruzado que pegó en el poste.

Pero ese tiro solo fue la primera advertencia y la siguiente ya no tuvo piedad. En el minuto 41, el propio Scherhant entró por la izquierda del área, enganchó hacia su pierna derecha y sacó un cañonazo al ángulo para el 1-0 previo al descanso.

Doblete de Wirtz y gran actuación de Gruda le dan a Alemania el triunfo

Una vez que descifró el arco rival, el cuadro teutón salió al segundo tiempo con todo. En el minuto 60, Florian Wirtz generó una jugada en la cual, pese a que le sacaron la pelota, no la dio por perdida, la peleó de nuevo y la recuperó para disparar desde la medialuna y poner pegado al poste izquierdo el 2-0. Solo unos instantes después, en el minuto 65, en un tiro libre, Brajan Gruda puso un centro para que de cabeza Nico Schlotterbeck mandara al fondo de las redes el 3-0.

El vendaval teutón continuó y en el minuto 70, Gruda volvió a asistir, esta vez tras una jugada individual en la que fabricó medio gol para después, desde línea de fondo, mandar una diagonal que Wirtz empujó para marcar su doblete y el 4-0. En el minuto 77, Gruda demostró no solo su capacidad para servir a sus compañeros, sino también para anotar, al estar atento a un rechace del poste para tomar la esférica y rematar el 5-0 final.

Con este resultado, el Grupo A2 quedó con un triple empate en la cima entre Alemania, Países Bajos y Grecia, cada uno con 11 puntos, por lo que se recurrió al criterio de la mejor diferencia de goles. Ahí, los germanos tomaron el liderato y el boleto a la siguiente fase gracias a un saldo de +8; Países Bajos los acompañó en el segundo puesto con +4, mientras que Grecia —que les complicó la vida a ambos equipos al inicio del torneo— quedó fuera con diferencia de -4. En el fondo de la tabla terminó Serbia sin unidades.

Próximos partidos de la Nations League

Cabe señalar que solo queda por definirse el cierre del Grupo A4 de la Liga A de la Nations League. Portugal, con 12 puntos, es líder absoluto del sector y ya está clasificado, por lo que únicamente falta conocer al segundo invitado, el cual saldrá de un duelo directo entre Dinamarca (9 puntos) y Noruega (6 puntos), mientras que Gales ya está eliminado con 3 unidades.

Dinamarca vs. Noruega | Martes 17 de noviembre a las 13:45 horas

Gales vs. Portugal | Martes 17 de noviembre a las 13:45 horas

De momento, para los cuartos de final ya se conocen siete de los ocho clasificados:

Grupo 1: Francia y Bélgica

Grupo 2: Alemania y Países Bajos

Grupo 3: Inglaterra y España

Grupo 4: Portugal y un equipo más por definir