Argentina golea 7-0 a Burkina Faso en amistoso en Buenos Aires

En una noche marcada por la cuenta regresiva para la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, la Albiceleste goleó 7-0 a Burkina Faso en un partido amistoso disputado este sábado en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Lautaro Martínez (4'), Moumouni Diallo (8', en contra), Gianluca Prestianni (12'), Nicolás Paz (34'), Julián Álvarez (36'), Franco Mastantuono (56') y Giuliano Simeone (90+2') anotaron los goles para la finalista del Mundial 2026.

En un encuentro que por momentos se pareció más a una práctica abierta que a un amistoso internacional de máxima categoría, Argentina encarriló la victoria antes del primer cuarto de hora.

Más allá del amplio resultado, la noche le permitió a Lionel Scaloni observar a varios futbolistas jóvenes y profundizar el recambio que impulsa en la selección campeona del mundo en Catar 2022.

El próximo desafío de la selección será aún más especial.

Frente a Benín, el martes en el Monumental, Lionel Messi, de 39 años, disputará su último partido con la selección argentina, poniendo fin a una trayectoria de 21 años vestido de albiceleste.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez (Gerónimo Rulli 79) - Agustin Giay (Giuliano Simeone 64), Cristian Romero (cap) (Leonardo Balerdi 48), Lisandro Martínez (Tomás Palacios 48), Facundo Medina (Nicolás González 63) - Nicolás Paz (Matías Soulé 46), Alexis Mac Allister (Valentín Barco 69), Enzo Fernández, Gianluca Prestianni (Leonel Flores 46) - Julián Álvarez (Franco Mastantuono 48), Lautaro Martínez (Santiago Castro 69). DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Abdoul Guira - Donatien Bama, Moumouni Diallo (Mikael Coulibaly 58), Cyrille Dao (Fadil Adama Barro 49) - Bachirou Yameogo, Chec Bebel Doumbia (Salif Tietietta 87), Alain Kante (Abdel Kone 49), Hasamadou Ouedraogo (Moussa Ky 58) - Papus Naser Ouattara (Razack Sanou 76), Dylann Kam (Mohamed Zongo 48), Jack Pantoulou Diarra (Ousmane Camara 58). DT: Moussa Sanogo. AFP