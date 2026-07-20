¿Lionel Messi jugará con Argentina en el Mundial de 2030?
Lionel Messi logró esbozar una sonrisa de resignación mientras estrechaba la mano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al recibir la medalla de subcampeón tras la Final del Mundial 2026. Pero cuando bajó del escenario instalado sobre el castigado césped del MetLife Stadium, caminando casi al mismo ritmo pausado que mostró durante todo el torneo, pareció asimilar por fin la derrota de Argentina por 1-0 ante España. Entonces comenzaron las lágrimas.
La escena apareció en las pantallas gigantes del estadio para los miles de aficionados que decidieron permanecer en el inmueble de Nueva Jersey, aun sabiendo que les esperaba un regreso largo y abarrotado. La respuesta fue un prolongado aplauso.
Te puede interesar: Rey sin corona; los 15 récords que rompió Messi en el Mundial 2026
Aunque la Final no fue su mejor actuación, Messi disfrutó de un verano extraordinario, desafiando el paso del tiempo. A sus 39 años, firmó el Mundial más productivo de su carrera en su sexta participación, dejando atrás a rivales con la mitad de su edad para llevar a Argentina hasta el partido decisivo y liderar el camino del equipo durante toda la competencia.
España logró neutralizar al astro argentino con una sobresaliente actuación defensiva, y Argentina no encontró otras respuestas ofensivas. El primer disparo de la Albiceleste en la Final llegó hasta el minuto 117, y fue obra del propio Messi.
Por más vigente que siga estando, ni siquiera Messi es eterno. El final de su carrera mundialista siempre ha sido una cuestión de cuándo, pero esa respuesta sigue sin estar clara.
¿Qué ha dicho Lionel Messi sobre jugar el Mundial de 2030?
Messi evitó confirmar si disputaría el Mundial de este verano hasta la víspera del torneo, aunque después reconoció que llevaba un año planeando cómo afrontaría la competencia. Tras pasar gran parte del camino hacia Qatar asegurando que aquella sería su última Copa del Mundo para luego retractarse, el capitán de Inter Miami adoptó una postura mucho más abierta esta vez.
"No lo sé", admitió a principios del verano.
"La verdad es que ahora mismo no estoy pensando en eso. Parece que falta bastante tiempo, pero, como siempre digo, vivo el día a día y estoy concentrado en el presente", declaró a los medios. "Seguiré jugando mientras pueda aportar, me sienta bien físicamente y pueda ayudar a mis compañeros... seguiré jugando."
Más adelante, durante un intercambio relajado con un periodista, compararon su carrera con un videojuego, en el que cada partido desbloqueaba un nuevo nivel.
"Ya lo terminé en el último Mundial", respondió entre sonrisas. "Ya está. El juego terminó. Acabé."
Tras la derrota en la Final, el campeón destronado no volvió a hacer declaraciones. Abandonó el torneo exactamente igual que lo había comenzado: caminando al frente de sus compañeros, con el resto del equipo siguiéndolo detrás.
El historial de Lionel Messi en los Mundiales
Año
Goles y asistencias
Resultado de Argentina
2006
1 gol, 1 asistencia
Cuartos de Final
2010
0 gol, 1 asistencia
Cuartos de Final
2014
4 goles, 1 asistencia
Subcampeón
2018
1 gol, 2 asistencias
Octavos de Final
2022
7 goles, 3 asistencias
Campeón
2026
8 goles, 4 asistencias
Subcampeón
¿Qué ha dicho Lionel Scaloni sobre la posibilidad de que Messi juegue el Mundial de 2030?
La primera aparición de Messi con la selección de Argentina, en 2005, duró menos de 45 segundos antes de ser expulsado con tarjeta roja. En ese breve debut apenas recibió dos pases, ambos enviados por quien años después sería su entrenador, Lionel Scaloni.
El seleccionador argentino ha dejado claro que el futuro de Messi depende únicamente de él.
"Messi tiene 39 años, es increíble", expresó Scaloni durante una emotiva conferencia de prensa tras la Final. "Fue muy claro al decir que jugará mientras él quiera. Espero que la gente esté orgullosa de este equipo y de lo que ha hecho. Es el mejor futbolista que ha pisado una cancha."
Aun así, ni siquiera Scaloni sabe cuál será el siguiente paso del capitán argentino.
"¿Qué voy a saber yo? Pregúntenle a él", respondió entre risas. "Sinceramente, no tengo la menor idea. Nunca deja de sorprendernos."
¿Cuándo se retirará Lionel Messi?
Aunque este haya sido su último Mundial, los aficionados no tendrán que esperar mucho para volver a verlo en acción. La gran figura de Inter Miami tiene contrato con el club de la MLS hasta finales de 2028.
Es cierto que ese vínculo no llega hasta la siguiente Copa del Mundo, pero sí podría convencerlo de seguir representando a Argentina al menos hasta la Copa América 2028, que también podría disputarse en Estados Unidos.
El Mundial de 2030 será organizado principalmente por España, Portugal y Marruecos, aunque también habrá al menos un partido en Paraguay, Uruguay y la propia Argentina, el país de Messi.
Es casi como si la FIFA hubiera diseñado deliberadamente un torneo con el objetivo de tentar a Messi para extender su carrera internacional hasta bien entrada la década de los 40.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/07/2026, traducido al español para SI México.