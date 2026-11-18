La Selección de México consiguió su primer triunfo bajo el mando de Rafael Márquez al vencer 1-0 a Jamaica en Monterrey y clasificarse para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde se enfrentará a Estados Unidos en una de las semifinales.

Estados Unidos será anfitrión del Final Four del torneo entre el 25 y el 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium, en Los Ángeles (California).

El equipo de las barras y las estrellas, ganador de las tres primeras ediciones, tratará de recuperar el título perdido en 2025.

La otra semifinal la jugarán Panamá vs Canadá. AFP