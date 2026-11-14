Brasil cae ante Japón y termina con Ancelotti y Raphinha expulsados

Pese a un doblete de Vinicius, Brasil perdió 3-2 contra Japón, que marcó el gol de la victoria en el descuento, este sábado en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Singapur.

Brasil volvió a ofrecer nuevamente una mala imagen y se vio superado por los nipones, principalmente en la primera mitad.

Te puede interesar: Brasil y Ancelotti consiguen su primera victoria después del Mundial tras remontar a Australia

Takefusa Kubo, en un rápido contraataque desde el centro del campo, abrió el marcador en el minuto 15.

Cuatro minutos más tarde, un centro raso desde la derecha de Shuto Nakano lo controló sin oposición Keito Nakamura en la entrada del área para mandar un colocado disparo al fondo de la red y poner el 2-0.

Sin ideas en ataque, Brasil logró recortar distancias con un gran disparo desde fuera del área de Vinicius Junior en el minuto 33.

En la segunda mitad, el conjunto de Ancelotti mejoró su juego y logró empatar con otro disparo lejano de Vinicius Junior, que dio en el palo antes de entrar (75').

Endrick, con un zapatazo desde fuera del área que se estrelló en el larguero (80'), estuvo a punto de sellar la remontada brasileña.

En el tiempo de descuento, Sakamoto aprovechó un rebote dentro del área brasileña para superar a Morisco y poner el 3-2 final.

El gol fue muy protestado por los brasileños, que se quejaron airadamente de una falta a João Gomes en el inicio de la jugada.

El seleccionador Carlo Ancelotti y Raphinha, que estaba en el banquillo tras haber sido sustituido, vieron la roja directa.

Fue la segunda victoria en toda la historia de Japón sobre Brasil.

La anterior, también por 3-2, había sido en octubre de 2025 en un amistoso en Tokio.

Brasil disputará el último partido del año el próximo martes en el mismo escenario ante Singapur, mientras que Japón se enfrentará a Paraguay.

Alineaciones:

Japón: Zion Suzuki - Ayumu Seko, Hiroki Ito (Junnosuke Suzuki, 86), Koki Machida (Kou Itakura, 86) - Ritsu Doan (cap) (Tatsuhiro Sakamoto, 72), Daichi Kamada (Takumi Minamino, 72), Ao Tanaka (Kodai Sano 86), Keito Nakamura (Junya Ito, 72) - Takefusa Kubo (Kaishu Sano, 62), Shuto Nakano (Yukinari Sugawara, 62) y Daizen Maeda (Koki Ogawa, 72). DT: Hajime Moriyasu.

Brasil: Pedro Morisco - Wesley (Vanderson, 78), Carlos Augusto, Gabriel, Jair (Jonathan Jesus, 58) - Bruno Guimarães, Andrey Santos (João Gomes, 78) - André Santos (Marlon Gomes, 58) - Estêvão (Alisson, 58), Raphinha (cap) (Endrick, 71), Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti. AFP