Cavan Sullivan hace historia ante México: el goleador más joven de Estados Unidos

Cavan Sullivan necesitó tres partidos con la selección de Estados Unidos para conseguir su primer gol y establecer un récord. Con 17 años y cinco días, el mediocampista del Philadelphia Union se convirtió en el anotador más joven en la historia del equipo nacional durante la victoria por 3-0 sobre México en Glendale, Arizona.



Su tanto llegó al minuto 63 del amistoso disputado en el estadio State Farm. Sullivan aprovechó un error de Raúl Rangel fuera del área y definió desde más de 25 metros hacia el arco desprotegido para colocar el 2-0.



Te puede interesar: Pochettino vence por primera vez a México con jóvenes

El gol amplió la ventaja estadounidense y encaminó el primer triunfo de Mauricio Pochettino ante México, después de perder sus dos enfrentamientos anteriores contra el Tri.



Así fue el gol con el que Sullivan impuso el récord



México buscaba responder al tanto de Julian Hall, quien había abierto el marcador al minuto 28. En el segundo tiempo, Roberto Alvarado estuvo cerca de marcar con una potente volea, pero Diego Kochen desvió el balón por encima del travesaño al 58.



Cinco minutos después, el encuentro tomó otro rumbo. Rangel salió de su área e intentó jugar la pelota, pero falló en la ejecución. Sullivan aprovechó la oportunidad y lanzó un disparo de larga distancia que terminó en la portería mexicana.



Fue su primer gol en su tercera aparición con Estados Unidos. A los 17 años y cinco días, el mediocampista añadió una marca histórica a una noche en la que los jóvenes convocados por Pochettino tuvieron un papel decisivo.



Hall también destacó en la goleada a México



Sullivan compartió protagonismo con Julian Hall, delantero de 18 años que recibió su primera convocatoria para esta fecha FIFA y ha marcado en cada uno de sus tres partidos.



Hall anotó como relevo en su debut ante Perú, durante la victoria por 4-1. Después fue titular frente a Chile y convirtió en el triunfo por 4-2. Contra México volvió a iniciar y aprovechó una pelota que se le escapó a Rangel tras un centro de Giovanni Reyna.



La actuación de ambos ayudó a Estados Unidos a tomar una ventaja que México no pudo revertir. El equipo de Rafael Márquez quedó con diez jugadores al minuto 68, tras la expulsión de Mateo Chávez, y recibió el tercer gol al 85, cuando Malik Tillman superó a Diego Campillo dentro del área.



Una noche de récord para Sullivan y de estreno para Pochettino



El 3-0 representó la primera victoria de Pochettino como entrenador de Estados Unidos frente a México. Sus dos encuentros previos ante el Tri, un amistoso y la final de la Copa Oro 2025, habían terminado en derrota.



“La presión se siente cuando juega la selección mexicana, los fans demandan mucho a los jugadores y al cuerpo técnico también, pero nuestro equipo mostró control emocional”, expresó el argentino.



Para Sullivan, el partido dejó su primer tanto internacional y el récord de precocidad goleadora. Estados Unidos disputará su siguiente amistoso el martes contra Canadá en Minnesota, mientras México enfrentará a Chile en Los Ángeles.



