Celtic pone pie y medio en la Champions League tras vencer 3-0 al LASK Linz en la ida del repechaje
El Celtic, vigente campeón de Escocia, dio un gran paso para asegurarse una plaza en la Liga de Campeones de Europa al golear 3-0 al LASK Linz austríaco en la ida del repechaje, en Glasgow.
El delantero colombiano Camilo Durán marcó un tanto en cada tiempo después del gol inicial de Benjamin Nygren, para llevar una ventaja dominante a la revancha, el próximo martes en Linz.
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El ganador de la eliminatoria se clasificará para la fase de grupos de la Liga de Campeones.
"Ha sido un gran resultado para nosotros esta noche, pero todavía queda un largo camino por recorrer", dijo el técnico del elenco de Glasgow, Martin O'Neill.
El campeón de Escocia se adelantó en el minuto 26, cuando el sueco Nygren recibió el balón en la frontal del área y la colocó con efecto en la escuadra.
Doce minutos después, Durán, fichaje procedente del Qarabag de Azerbaiyán, duplicó la ventaja al conectar una volea potente desde la frontal que superó al arqueo Lukas Jungwirth.
El tercero llegó a los 67 minutos, cuando Durán combinó una inteligente pared con Nygren y anotó su segundo tanto de la noche.
"(Durán) es un jugador brillante. Lo descubrimos hace ya bastante tiempo e intentamos ficharlo antes de cuando lo hicimos", dijo O'Neill.
OTROS RESULTADOS EN LA IDA DEL REPECHAJE
Por su parte, el Bodo/Glimt noruego, que la temporada pasada alcanzó los octavos de final tras lograr sonadas victorias ante el Manchester City, el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, también dio un gran paso hacia la fase de grupos al imponerse por 3-1 al neerlandés NEC de Nimega.
El Hapoel Be'er Sheva israelí tomó una ventaja de 2-1 en casa contra el Sabah de Azerbaiyán, mientras que el Slovan Bratislava eslovaco se tuvo que conformar con un empate 1-1 en su estadio frente al Celje de Eslovenia. AFP