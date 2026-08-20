Chucky Lozano debuta como titular en casa y LA Galaxy vence a San Jose Earthquakes
Hirving “Chucky” Lozano tuvo su primera aparición como titular con Los Angeles Galaxy y acompañó al conjunto angelino en una victoria 1-0 sobre San Jose Earthquakes, en actividad de la semana 20 de la MLS 2026.
El mexicano recibió la confianza de Gregg Vanney después de haber sumado sus primeros minutos con el equipo una jornada antes frente a Houston Dynamo. Esta vez, Lozano apareció desde el comienzo en el Dignity Health Sports Park.
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Su presencia también generó expectativa entre los aficionados. Desde el anuncio de la alineación, el atacante fue recibido con una ovación en el que fue su primer encuentro como local desde su llegada al club.
Lozano deja buenas sensaciones como titular
Aunque el marcador tardó en moverse, el futbolista mexicano logró involucrarse en varias acciones ofensivas.
Lozano consiguió quitarse a dos defensores antes de intentar un disparo que terminó por encima de la portería de San Jose. Además, su actividad provocó un par de amonestaciones entre los jugadores rivales.
El atacante permaneció en el campo hasta el minuto 67, cuando Robert Taylor tomó su lugar.
La titularidad tuvo un significado adicional para el mexicano, quien llevaba más de ocho meses sin comenzar un partido.
Paintsil le da el triunfo al Galaxy
LA Galaxy tuvo que resolver el encuentro en los minutos finales y además hacerlo con inferioridad numérica.
La diferencia apareció mediante un contragolpe que Joseph Paintsil convirtió en el 1-0 definitivo cuando restaban aproximadamente 10 minutos.
Con ese gol, el Galaxy aseguró una victoria en una nueva edición del Clásico de California y mantuvo vivas sus posibilidades de acercarse a la zona de clasificación.
Para Lozano, la jornada significó su primera titularidad con el Galaxy, su primer encuentro en casa y una victoria frente a la afición angelina.