Chucky Lozano llega al LA Galaxy con gran salario tras nueve meses sin jugar
Hirving Lozano suma nueve meses sin disputar un partido oficial después de que su relación con el San Diego FC se rompiera por problemas en el vestidor. Aun así, el mexicano continúa despertando el interés de varios equipos, entre ellos el LA Galaxy, que adquirió al atacante en calidad de préstamo por lo que resta de la temporada y la siguiente.
El mexicano portará la camiseta del Galaxy durante un año, con opción de compra definitiva. Lozano ocupará una plaza de jugador designado después de la salida de Gabriel Pec, quien dejó al conjunto angelino para regresar al futbol de Brasil.
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La principal particularidad de la operación es que, pese a llevar casi un año inactivo, el “Chucky” recibirá un salario superior al que percibía en San Diego. El pago será repartido entre ambos equipos californianos y, aunque se desconoce la cifra exacta, superará los 9.33 millones de dólares que ganaba con su antiguo club.
Hirving Lozano continuará como el cuarto jugador mejor pagado de la MLS, solo por detrás de Rodrigo de Paul, con 9.7 millones de dólares; Heung-Min Son, con 11.2 millones; y Lionel Messi, quien recibe 28.3 millones con el Inter Miami.
EN BUSCA DE UN CAMBIO DE IMAGEN
El último partido oficial de Hirving Lozano con la camiseta de San Diego fue el pasado 29 de noviembre, en la final de conferencia ante Vancouver Whitecaps. El mexicano no ha disputado un solo minuto en la presente campaña después de haber sido apartado del plantel por un altercado en el vestidor, situación que lo obligó a entrenarse por su cuenta.
Los problemas disciplinarios que Lozano tuvo con Mikey Varas, entrenador del San Diego FC, provocaron que fuera separado del equipo durante los últimos partidos de la temporada regular de 2025. Posteriormente regresó para disputar la postemporada, en la que su equipo quedó eliminado ante Vancouver. Desde entonces, el “Chucky” no volvió a vestir la camiseta del conjunto californiano, pese a continuar bajo contrato.
A principios de año, Cruz Azul intentó fichar al atacante, pero Lozano decidió permanecer en la MLS para conservar el salario que se le había prometido. Después de no ser convocado por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo, el delantero finalmente optó por buscar una alternativa para su futuro y se incorporó a las filas del LA Galaxy.
ESPERANZAS EN EL RECAMBIO
El conjunto angelino no ha logrado recuperarse después de conquistar el campeonato de la MLS en la temporada 2024. La lesión de Riqui Puig, quien lleva casi dos años sin regresar a las canchas, golpeó anímica y futbolísticamente a un equipo que no encuentra la salida desde hace año y medio.
En la temporada 2025, el LA Galaxy terminó en la penúltima posición de la Conferencia Oeste y quedó fuera de la postemporada. En este 2026 ocupa el duodécimo lugar y nuevamente se encuentra fuera de puestos de clasificación.
A este panorama se suma la salida de Gabriel Pec, una de sus principales figuras durante las últimas temporadas, quien abandonó el club para regresar a Brasil. Por ello, el Galaxy necesitaba cubrir el espacio dejado por el extremo, algo que pretende conseguir con la llegada del “Chucky”.
¿CUÁNDO DEBUTARÍA HIRVING LOZANO CON EL GALAXY?
Debido a la mala campaña que realizó el año pasado, el LA Galaxy no disputa la actual Leagues Cup, por lo que no habrá enfrentamientos entre Lozano y equipos mexicanos.
El posible debut del delantero se produciría el próximo sábado 15 de agosto, cuando la MLS retome actividades y el conjunto angelino enfrente al Houston Dynamo. Sin embargo, debido al prolongado periodo de inactividad del mexicano, su presentación podría retrasarse.