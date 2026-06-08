De Negrete al ‘Chucky’ Lozano: 40 años de goles de México en los Mundiales, del 86 a la fecha
En sus 17 participaciones en Copas del Mundo, México ha anotado 62 goles en 60 partidos a lo largo de toda su historia. Pero la era moderna del Tri comienza en 1986, cuando México disputó su primer torneo tras no clasificar en 1982. Cuatro años después, el escándalo de los cachirules le costó la suspensión de la FIFA y la ausencia en Italia 1990. A partir de 1994, el Tri no faltó a ningún Mundial hasta Qatar 2022. En ese tramo, de México 1986 a Qatar 2022, el Tri acumuló 41 goles en 36 partidos, un promedio de 1.14 por encuentro.
Esos goles construyeron generaciones, alimentaron sueños y convirtieron a jugadores ordinarios en leyendas. Algunos cayeron en fases de grupos sin mayor trascendencia. Otros cambiaron el rumbo de un partido, de un torneo o de la historia del fútbol mexicano.
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Los máximos goleadores del Tri en Mundiales son Javier 'Chicharito' Hernández y Luis 'El Matador' Hernández, ambos con cuatro anotaciones cada uno. Cuauhtémoc Blanco marcó en tres ediciones distintas y Rafael Márquez anotó en tres Copas del Mundo consecutivas. Pero más allá de los números, la historia de México en los Mundiales se cuenta en momentos: una tijera imposible, un cabezazo antinatural, un tiro libre que se incrustó en el ángulo, un gol que derrotó al campeón del mundo. Esta es la lista completa.
MÉXICO 1986
México vs Bélgica (2-1) — Grupo B
- Fernando Quirarte — min. 24
- Hugo Sánchez — min. 39
México vs Paraguay (1-1) — Grupo B
- Luis Flores — min. 3
México vs Irak (1-0) — Grupo B
- Fernando Quirarte — min. 54
México vs Bulgaria (2-0) — Octavos de final
- Manuel Negrete — min. 34
- Raúl Servín — min. 61
El gol más bello de la historia del Mundial. Luis Flores recuperó el balón en mediocampo y cedió para Javier “Vasco” Aguirre, quien levantó el esférico a media altura para Manuel Negrete. El mediocampista se lanzó al aire y con una tijera acrobática de zurda venció al portero búlgaro. La FIFA lo eligió en votación popular como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo, por encima incluso del gol del siglo de Maradona en ese mismo torneo. Sigue siendo el único mexicano en ganar ese reconocimiento.
ESTADOS UNIDOS 1994
México vs Irlanda (2-1) — Grupo E
- Luis García — min. 42
- Luis García — min. 65
México vs Italia (1-1) — Grupo E
- Marcelino Bernal — min. 57
México vs Bulgaria (1-1, México eliminado en penales) — Octavos de final
- Alberto García Aspe — min. 18 (pen.)
FRANCIA 1998
México vs Corea del Sur (3-1) — Grupo E
- Ricardo Peláez — min. 50
- Luis Hernández — min. 75
- Luis Hernández — min. 84
El cuauhtemiña nació en este partido. Con México arriba en el marcador, Cuauhtémoc Blanco recibió el balón en mediocampo, lo aprisionó entre sus pies y saltó por encima de dos defensores coreanos para zafarse de la marca. La jugada más creativa de un mexicano en un Mundial no terminó en gol, pero quedó grabada para siempre en la historia del Tri.
México vs Bélgica (2-2) — Grupo E
- Alberto García Aspe — min. 55 (pen.)
- Cuauhtémoc Blanco — min. 62
El gol imposible. México caía 0-2 cuando Blanco recibió un centro de Ramón Ramírez por la banda izquierda, se lanzó hacia adelante y en pleno vuelo le pegó con la parte externa de su pierna izquierda, su pierna mala, para decretar el empate definitivo. Una anotación acrobática que el propio Blanco confesó años después que fue un churro, algo que jamás intentó. El empate fue suficiente para encaminar la clasificación del Tri a octavos de final.
México vs Países Bajos (2-2) — Grupo E
- Ricardo Peláez — min. 76
- Luis Hernández — min. 90+1
México vs Alemania (1-2) — Octavos de final
- Luis Hernández — min. 47
COREA-JAPÓN 2002
México vs Croacia (1-0) — Grupo G
- Cuauhtémoc Blanco — min. 60 (pen.)
México vs Ecuador (2-1) — Grupo G
- Gerardo Torrado — min. 28
- Jared Borgetti — min. 57
México vs Italia (1-1) — Grupo G
- Jared Borgetti — min. 34
El cabezazo antinatural. Jared Borgetti recibió un centro de Cuauhtémoc Blanco de espaldas al arco, con Paolo Maldini encima. Con un movimiento de cuello extraordinario cambió la trayectoria del balón y dejó sin reacción a Gianluigi Buffon. Es uno de los mejores goles de cabeza en la historia de los Mundiales.
ALEMANIA 2006
México vs Irán (3-1) — Grupo D
- Antonio Naelson Zinha — min. 28
- Omar Bravo — min. 76
- José Fonseca — min. 79
México vs Portugal (1-2) — Grupo D
- Rafael Márquez — min. 29
El capitán marca primero. Rafael Márquez abrió el marcador contra Portugal en un partido donde México necesitaba ganar para avanzar. El gol dio esperanza antes de que Portugal remontara. Fue la primera de tres anotaciones de Márquez en Mundiales consecutivos.
México vs Argentina (1-2) — Octavos de final
- Rafael Márquez — min. 6
SUDÁFRICA 2010
México vs Sudáfrica (1-1) — Grupo A
- Rafael Márquez — min. 48
El capitán en el partido inaugural. Rafael Márquez anotó en el partido de apertura del Mundial de Sudáfrica, el primero en África, ante el país anfitrión. Con ese gol se convirtió en el primer mexicano en anotar en tres Mundiales consecutivos.
México vs Francia (2-0) — Grupo A
- Javier Hernández — min. 64
- Cuauhtémoc Blanco — min. 79 (pen.)
México vs Argentina (1-3) — Octavos de final
- Javier Hernández — min. 71
El gol del Chicharito en el Mundial. Javier Hernández entró de cambio y en su primera intervención anotó con un remate de cabeza que superó a Sergio Romero. Fue su primer gol mundialista y el que más ilusionó a México en ese torneo antes de que Argentina remontara.
BRASIL 2014
México vs Camerún (1-0) — Grupo A
- Oribe Peralta — min. 61
México vs Croacia (3-1) — Grupo A
- Giovani Dos Santos — min. 72
Andrés Guardado — min. 82
- Javier Hernández — min. 102
El golazo de Gio. Giovani dos Santos recibió el balón a 30 metros del arco y soltó un disparo de media distancia que superó al portero croata en un ángulo imposible. Es uno de los mejores goles de Brasil 2014 y el mejor de la carrera de Dos Santos.
México vs Holanda (1-2) — Octavos de final
- Giovani Dos Santos — min. 48
- Rafael Márquez — min. 85
RUSIA 2018
- México vs Alemania (1-0) — Grupo F
- Hirving Lozano — min. 35
El gol que detuvo al mundo. Hirving Lozano anotó el único gol del partido para derrotar al campeón del mundo vigente. Fue el resultado más histórico del Tri en fase de grupos desde 1986. El festejo en Ciudad de México fue tan intenso que los sismógrafos registraron movimiento de tierra.
México vs Corea del Sur (2-1) — Grupo F
- Javier Hernández — min. 66
- Javier Hernández — min. 76
QATAR 2022
México vs Arabia Saudita (2-1) — Grupo C
- Henry Martín — min. 47
- Luis Chávez — min. 52
El tiro libre de Chávez. Luis Chávez conectó un tiro libre desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior con una potencia y precisión extraordinarias. Fue uno de los mejores goles del torneo, pero no fue suficiente para que México avanzara a octavos de final por primera vez desde 1978.
Ahora en 2026, con México como anfitrión por tercera vez en su historia, la selección tiene la oportunidad de escribir un capítulo nuevo. Todos esos goles, desde la tijera de Negrete hasta el tiro libre de Chávez, son la herencia que carga el Tri cada vez que pisa un Mundial. La pregunta ya no es cuántos goles ha anotado México en su historia. La pregunta es cuántos le faltan por anotar.