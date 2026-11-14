En un nuevo laboratorio sin su principal estrella Luis Díaz, Colombia venció este viernes en Cali 1-0 a Chile en el primero de dos partidos amistosos con los que ambas selecciones cierran el 2026.

La escuadra cafetera, que perdió a Lucho por lesión, recibió a un equipo austral que da forma a una nueva generación de jugadores.

TE PUEDE INTERESAR: Ecuador venció 2-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en Quito

Un gol en contra del zaguero chileno Guillermo Maripán en el minuto 35 definió un duelo trabado y por momentos soporífero.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, mezcló hombres de experiencia que disputaron el Mundial de 2026 con jóvenes que buscan un espacio tras el adiós del histórico James Rodríguez.

Por su parte, el entrenador interino Nicolás Córdova da impulso a un grupo casi novato en Chile luego de la renuncia de su antecesor Ricardo Gareca al no lograr clasificar a la máxima cita del fútbol.

El encuentro se disputó en Cali para recaudar fondos para las víctimas del terremoto que en agosto dejó más de 300 muertos en el país y miles de construcciones colapsadas.

Los asistentes realizaron un minuto de silencio en el estadio de la tercera ciudad de Colombia, una de las más afectadas por el sismo con cerca de la mitad de las víctimas mortales.

El martes, las selecciones se volverán a enfrentar en Santiago para el último partido amistoso del año.

En el cuarto partido de Colombia sin su excapitán James Rodríguez, que anunció el fin de su ciclo en la selección en septiembre, Lorenzo dio minutos al mediocampista Nelson Deossa, un zurdo de buena pegada.

Aunque el jugador del Real Betis español era una de las peticiones de la hinchada, nuevamente la batuta la llevó Jhon Arias, heredero del dorsal 10 de James.

Díaz, que por jerarquía debería tomar el relevo de James, sufrió un desgarro muscular que lo mantiene marginado de la competencia en Bayern Múnich.

Este viernes, en un duelo ajustado, el lateral derecho Daniel Muñoz hizo su acostumbrado despliegue en ataque y entregó un centro venenoso que Maripán desvió hacia la portería en su intento por despejar el balón.

Si bien quiere dar minutos a jugadores poco habituales en la selección, Lorenzo alineó como titulares a ocho mundialistas de Norteamérica-2026, en el que Colombia fue eliminada por Suiza en los octavos de final.

Ese golpe ante los suizos obligó al seleccionador argentino a buscar alternativas en el ataque, aunque en esta oportunidad volvió a ser inicialista el artillero Luis Javier Suárez, que se fue en blanco en la Copa del Mundo.

"Estamos construyendo futuro y ojalá podamos ver más muchachos en el segundo partido", dijo Lorenzo ante la prensa.

En un ambiente festivo, Cali fue el escenario inusual que recibió a una selección que acostumbra a jugar sus partidos amistosos en Estados Unidos y las eliminatorias en la caribeña Barranquilla.

En la cancha el partido se tornó muy físico y perdió ritmo y vistosidad.

Por parte de Chile, Córdova confía en nombres poco habituales para iniciar el proceso de devolver a La Roja a un Mundial tras las ausencias en las últimas tres ediciones.

El entrenador, que no tiene certeza de continuar en el puesto, puede destacar que su defensa actuó con orden ante una selección más experimentada.

"Estos partidos son muy positivos para que jugadores que no tienen tantos partidos vivan esta experiencia", dijo Córdova en rueda de prensa luego del partido.

Lorenzo permitió luego el ingreso de debutantes como Juan Arizala, Daniel Mosquera y Óscar Perea, que ocupó sin mucho suceso la posición de Díaz en la banda izquierda. AFP